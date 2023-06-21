Як пише провідне аналітичне видання, перша спроба була ще у березні 2022 року.

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Відомо, що під час березневої атаки глава розвідки Кирило Буданов був у будівлі.

Офіцери згадують терор, коли падали ракети, вилітали вікна й обвалювалися напівзруйновані будівлі. Люди, які чекали в приймальні, впали на підлогу. За слова розвідників, після цього двері відчинилися двері й до них вийшов начальник ГУР Кирило Буданов, який сказав: "Все гаразд",

– пише видання.

Буданов обтрусився від пилу та вийшов на вулицю, щоб оглянути пошкодження.

Друга спроба поцілити у будівлю розвідки

29 травня 2023 року в офіс розвідки летіли балістичні ракети, крилаті ракети та дрони. Вони ледь не влучили в офіс та сусідній автомобільний міст, а безпілотники зачепили іншу будівлю. Тоді над Києвом та областю збили всі 11 ракет.

Після цього роспропаганда запустила фейк про те, що нібито 29 травня ракета влучила в будівлю ГУР, що призвело до "серйозного поранення" Буданова. Також росіяни вигадали, що його "вивезли гелікоптером на військову базу в польському Жешуві, туди за ним спеціально прилітав евакуаційний американський борт, який доправив до Німеччини".

Що каже про це сам Буданов

Раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів, що глава розвідки Кирило Буданов зі сміхом реагує на фейки роспропаганди про свою "смерть". Нещодавно Буданов вперше прокоментував це і пообіцяв приходити окупантам у сни.

Фейки на те і фейки, щоб викликати якусь реакцію в аудиторії. Але це недопрацьовані фейки, скажімо так. Всі ж розуміли, що зі мною все нормально, ну ті люди, які це робили. Вони ж чітко розуміли, що фейк буде розвінчано і вони виставлять себе дурнями,

– наголосив Буданов.

Він додав, що так звані "новини" дозволяють упіймати на гачок "експертів" на кшталт Іллі Ківи, який розповідав, що "Буданов загинув, воскрес, а тоді впав у кому".