Как пишет аналитическое издание, первая попытка была предпринята еще в марте 2022 года.

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Известно, что во время мартовской атаки глава разведки Кирилл Буданов находился в здании.

Офицеры вспоминают террор, когда падали ракеты, вылетали окна и обваливались полуразрушенные постройки. Люди, ожидавшие в приемной, упали на пол. По словам разведчиков, после этого дверь открылась и к ней вышел начальник ГУР Кирилл Буданов, который сказал: "Все в порядке",

– пишет издание.

Буданов отряхнулся от пыли и вышел на улицу, чтобы осмотреть повреждение.

Вторая попытка попасть в здание разведки

29 мая 2023 года в офис разведки летели баллистические ракеты, крылатые ракеты и дроны. Они чуть не попали в офис и соседний автомобильный мост, а беспилотники зацепили другое здание. Тогда над Киевом и областью сбили все 11 ракет.

После этого роспропаганда запустила фейк о том, что якобы 29 мая ракета попала в здание ГУР, что привело к "серьезному ранению" Буданова. Также россияне придумали, что его "вывезли вертолетом на военную базу в польском Жешуве, туда за ним специально прилетал эвакуационный американский борт, который доставил в Германию".

Что говорит об этом сам Буданов

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал, что глава разведки Кирилл Буданов со смехом реагирует на фейки роспропаганды о своей "смерти". Недавно Буданов впервые прокомментировал это и пообещал приходить оккупантам во сны.

Фейки на то и фейки, чтобы вызвать какую-нибудь реакцию у аудитории. Но это недоработанные фейки, скажем так. Все понимали, что со мной все нормально, ну те люди, которые это делали. Они же четко понимали, что фейк будет развенчан и они выставят себя дураками,

– подчеркнул Буданов.

Он добавил, что так называемые "новости" позволяют поймать на крючок "экспертов" вроде Ильи Кивы, который рассказывал, что "Буданов погиб, воскрес, а потом впал в кому".