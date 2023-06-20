В эфире национального телемарафона глава ГУР Кирилл Буданов сообщил, что пока ни одной боеголовки из России в Белоруссию не переместили. Об этом пишет 24 Канал.
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В Беларуси готовятся к получению ядерного оружия
По словам Буданова, в настоящее время в Беларуси идет подготовка хранилищ для ядерного оружия. Однако пока ни одной боеголовки еще туда не переместили.
Процесс подготовки к возможному перемещению действительно продолжается. Хранилища готовятся. Но по состоянию на данный момент ни одна боеголовка еще не перемещена,
– заявил Буданов.
Что предшествовало
- В марте 2023 года Путин анонсировал, что разместит тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии, а в мае подписал соответствующее решение.
- По словам российского диктатора, размещение ядерного оружия в Белоруссии завершится 7 – 8 июля. Однако 16 июня он заявил, что первые ядерные заряды уже якобы доставлены.
- В минобороны страны-агрессора говорят, что ядерное оружие будет только храниться на территории Беларуси, а будет контролировать его исключительно Россия. В то же время, Лукашенко искренне надеется, что сможет его использовать в случае "агрессии" против его страны.
- В ГУР также убеждены, что Путин не позволит Лукашенко "нажимать красную кнопку". Также в разведке считают, что с перемещением ядерного оружия в Украину ничего существенно не изменится и это "очередная тупиковая ветвь путинского ядерного шантажа"