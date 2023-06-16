Об этом заявил кремлевский диктатор Владимир Путин. Его заявление распространили в ряде российских СМИ, сообщает 24 Канал.
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В Беларусь прибыли первые ядерные заряды из России
Путин заявил, что еще раньше сообщал о том, что часть российского тактического ядерного оружия будет перемещена на территорию Беларуси.
Это произошло. Первые ядерные заряды доставлены на территорию Беларуси. Но только первые. Это первая часть,
– отметил диктатор.
Следует отметить, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко еще раньше начал рассказывать о применении ядерного оружия в случае агрессии против его страны. Однако в России имеют другое мнение на этот счет.
В частности, глава российского министерства нападения Сергей Шойгу заявлял, что ядерное оружие будет только храниться на территории Беларуси, однако его будет контролировать только Россия.
В свою очередь, руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко считает, что Кремль не был бы против, если бы Лукашенко использовал ядерное оружие. Ведь такой вариант выгоден для оккупантов.
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Кратко о передаче российского ядерного оружия Беларуси
- В марте 2023 года Путин заявил, что разместит тактическое ядерное оружие на территории Беларуси, ведь Великобритания решила предоставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
- В конце мая кремлевский диктатор подписал окончательное решение о размещении ядерки в Белоруссии. В то же время нелегитимный президент страны заявил, что на белорусской территории уже "возможно" хранение ядерных боеприпасов.
- По словам Путина, "соответствующие процедуры" размещения ядерного оружия в Беларуси завершатся 7 – 8 июля.
- Несколько дней назад Лукашенко сообщал, что его страна начала получать российское тактическое ядерное оружие. По его словам, Беларусь получит от России бомбу, которая якобы втрое мощнее тех, которые применили в Хиросиме и Нагасаки.