Собственно, это подчеркнул представитель военной разведки Андрей Юсов. Он заметил, что ядерная угроза со стороны России гипотетически существует всегда.

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Какова вероятность использования Россией ядерки

Юсов отметил, что Россия – это государство-террорист, которое уже неоднократно совершало различные террористические акты, военные преступления и, в частности, занималось ядерным шантажом. Однако сейчас нельзя говорить о повышенном риске применения такого вооружения против Украины.

Украина и наши международные партнеры внимательно отслеживают этот вопрос. Другое дело, что на сегодняшний день мы не можем говорить об изменении ситуации и повышении рисков вероятности применения тактического ядерного оружия так называемой Российской Федерацией против Украины,

– заявил представитель ГУР.

Когда вопрос ядерной безопасности не будет стоять в повестке дня

Прежде Юсов отметил, что использование ядерного оружия ничего бы особо не изменило для оккупантов на поле боя. Однако применение ядерного оружия привело бы к краху режима Путина и его окончательного поражения, ведь реакция мира была бы просто безумной.

"Однако окончательно снять вопрос таких угроз против не только Украины, но и для международного сообщества со стороны агрессивной Российской федерации мы сможем только тогда, когда вопрос ядерного вооружения в РФ будет находиться под международным надзором и контролем. Только тогда этот вопрос вообще не будет стоять на глобальной повестке дня", – утверждает Юсов.

Ранее он отмечал, что после переброски российского тактического ядерного оружия в Беларусь с точки зрения безопасности ничего не меняется. новые угрозы не возникают. Ведь в Калининградской области находится российское ядерное оружие, которое в принципе и направлено против НАТО.

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