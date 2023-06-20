Власне, на цьому наголосив представник військової розвідки Андрій Юсов. Він зауважив, що ядерна загроза з боку Росії гіпотетично існує завжди.

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Яка ймовірність використання Росією ядерки

Юсов зазначив, що Росія – це держава-терорист, яка вже неодноразово вчиняла різноманітні терористичні акти, воєнні злочини й зокрема займалася ядерним шантажем. Проте зараз не можна говорити про підвищений ризик застосування такого озброєння проти України.

Україна і наші міжнародні партнери уважно це питання відстежують. Інша річ, що станом на зараз ми не можемо говорити про зміну ситуації і підвищення ризиків імовірності застосування тактичної ядерної зброї так званою Російською Федерацією проти України,

– заявив представник ГУР.

Коли питання ядерної безпеки не стоятиме на порядку денному

Передусім Юсов зазначив, що використання ядерної зброї нічого б особливо не змінило для окупантів на полі бою. Проте застосування ядерної зброї призвело б до краху режиму Путіна і до його остаточної поразки, адже реакція світу була б просто шаленою.

"Проте остаточно зняти питання таких загроз проти не лише України, а й для міжнародної спільноти з боку агресивної Російської федерації ми зможемо лише тоді, коли питання ядерного озброєння у РФ буде знаходитися під міжнародним наглядом та контролем. Лише тоді дане питання взагалі не буде стояти на глобальному порядку денному", – стверджує Юсов.

Раніше він зазначав що після перекидання російської тактичної ядерної зброї в Білорусь з точки зору безпеки нічого не змінюється – нові загрози не з'являються. Адже у Калінінградській області розміщена російська ядерна зброя, яка в принципі й спрямована проти НАТО.

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