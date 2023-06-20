Власне, на цьому наголосив представник військової розвідки Андрій Юсов. Він зауважив, що ядерна загроза з боку Росії гіпотетично існує завжди.
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Яка ймовірність використання Росією ядерки
Юсов зазначив, що Росія – це держава-терорист, яка вже неодноразово вчиняла різноманітні терористичні акти, воєнні злочини й зокрема займалася ядерним шантажем. Проте зараз не можна говорити про підвищений ризик застосування такого озброєння проти України.
Україна і наші міжнародні партнери уважно це питання відстежують. Інша річ, що станом на зараз ми не можемо говорити про зміну ситуації і підвищення ризиків імовірності застосування тактичної ядерної зброї так званою Російською Федерацією проти України,
– заявив представник ГУР.
Коли питання ядерної безпеки не стоятиме на порядку денному
Передусім Юсов зазначив, що використання ядерної зброї нічого б особливо не змінило для окупантів на полі бою. Проте застосування ядерної зброї призвело б до краху режиму Путіна і до його остаточної поразки, адже реакція світу була б просто шаленою.
"Проте остаточно зняти питання таких загроз проти не лише України, а й для міжнародної спільноти з боку агресивної Російської федерації ми зможемо лише тоді, коли питання ядерного озброєння у РФ буде знаходитися під міжнародним наглядом та контролем. Лише тоді дане питання взагалі не буде стояти на глобальному порядку денному", – стверджує Юсов.
Раніше він зазначав що після перекидання російської тактичної ядерної зброї в Білорусь з точки зору безпеки нічого не змінюється – нові загрози не з'являються. Адже у Калінінградській області розміщена російська ядерна зброя, яка в принципі й спрямована проти НАТО.
Росія перекидає ТЯО до Білорусі: головне
- У березні 2023 року кремлівський диктатор Владімір Путін заявив, що розмістить тактичну ядерну зброю на території Білорусі, адже Велика Британія вирішила надати Україні боєприпаси зі збідненим ураном.
- Наприкінці травня кремлівський диктатор підписав остаточне рішення щодо цього. Водночас нелегітимний президент Алєксандр Лукашенко заявив, що на білоруській території вже "можливе" зберігання ядерних боєприпасів.
- За словами Путіна, "відповідні процедури" щодо розміщення ядерної зброї у Білорусі завершаться 7–8 липня.
- Алєксандр Лукашенко заявив, що його країна отримає від Росії бомбу, яка начебто втричі потужніша за ті, які застосували в Нагасакі та Хіросімі.