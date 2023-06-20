В ефірі національного телемарафону очільник ГУР Кирило Буданов повідомив, що поки що жодної боєголовки з Росії до Білорусі не перемістили. Про це пише 24 Канал.

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У Білорусі готуються до отримання ядерної зброї

За словами Буданова, наразі в Білорусі триває підготовка сховищ для ядерної зброї. Проте поки що жодної боєголовки ще туди не перемістили.

Процес підготовки до можливого переміщення насправді триває. Сховища готуються. Але станом на зараз жодної боєголовки ще не переміщено,

– заявив Буданов.

Що передувало