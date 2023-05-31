У вівторок, 30 травня, у столиці ворожої держави та на її околицях літали й вибухали дрони. Опісля президент Росії Владімір Путін почав говорити про "дзеркальну відповідь". Це прокоментував радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
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"Зброї нема, але є понти"
Зі слів представника ОП зрозуміло, що перейматися щодо заяв ворожого диктатора не варто, адже в нього немає достатньо зброї для того, аби "відповідати". Також він висміяв слова окупантів про те, що вони нібито "ще нічого не починали".
А що таке "дзеркальне"? Вони (росіяни – 24 Канал) практично весь інструментарій вже використали, крім своїх понтів: "От вже саме зараз ми маємо якісь потужні дії зробити, ми ще не починали".
Ну ви ж розумієте, що після понад 15 місяців війни говорити, що "ми ще не починали", втративши (загиблими та пораненими – 24 Канал) понад 400 тисяч… Це свідчить про неадекватність Росії, яка наростає,
– заявив Подоляк.
Окрім того, він зазначив, що Путін перебуває у стані афекту після обстрілу БпЛА – тому й логічно мислити не може. Хоча сказати, що "бункерний" бодай колись застосовував логіку – досить важко.
Атака дронів на Москву
- Усі джерела говорять про різну кількість дронів, що атакували Москву та столичну область, однак, скоріш за все, їх було близько 30 одиниць.
- Водночас Україна офіційно не підтверджувала, що причетна до цієї атаки, тому кому саме Путін буде адресувати "дзеркальну відповідь" – не дуже зрозуміло.
- Важливо, що внаслідок цього обстрілу є руйнування певної інфраструктури, проте обійшлось без загиблих.
- У міноборони ворожої держави не втомлюються стверджувати, що за цим стоять Збройні Сили України. Це свідчить лише про відсутність критичного мислення в ворога.
- Власне, як відомо, усі "бавовни", вибухи, дрони на території ворожої держави є наслідком дій самої ж Росії. Себто якби вона не розпочинала війну проти України, нічого б такого не відбувалося.