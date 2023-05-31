Во вторник, 30 мая, в столице враждебного государства и в ее окрестностях летали и взрывались дроны. После президент России Владимир Путин начал говорить о "зеркальном ответе". Это прокомментировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
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"Оружия нет, но есть понты"
Со слов представителя ОП понятно, что беспокоиться о заявлениях враждебного диктатора не стоит, ведь у него нет достаточно оружия для того, чтобы "отвечать". Также он высмеял слова оккупантов о том, что они якобы "еще ничего не начинали".
А что такое "зеркальное"? Они (россияне – 24 Канал) практически весь инструментарий уже использовали, кроме своих понтов: "Вот уже сейчас мы имеем какие-то мощные действия предпринять, мы еще не начинали".
Ну вы же понимаете, что после более 15 месяцев войны говорить, что "мы еще не начинали", потеряв (погибшими и ранеными – 24 Канал) более 400 тысяч… Это свидетельствует о неадекватности, что нарастает в России,
– заявил Подоляк.
Кроме того, он отметил, что Путин находится в состоянии аффекта после обстрела БПЛА – потому и логически мыслить не может. Хотя сказать, что "бункерный" хоть когда-то применял логику – довольно тяжело.
Атака дронов на Москву.
- Все источники говорят о разном количестве дронов, атаковавших Москву и столичную область, однако, скорее всего, их было около 30 единиц.
- В то же время Украина официально не подтверждала, что имеет отношение к этой атаке, поэтому кому именно Путин будет адресовать "зеркальный ответ" – не очень понятно.
- Важно, что в результате этого обстрела разрушается определенная инфраструктура, однако обошлось без погибших.
- В минобороны враждебного государства не устают утверждать, что за этим стоят Вооруженные Силы Украины. Это свидетельствует лишь об отсутствии критического мышления у врага.
- Собственно, как известно, все "хлопки", взрывы, дроны на территории враждебного государства являются следствием действий самой России. То есть, если бы она не начинала войну против Украины, ничего бы такого не происходило.