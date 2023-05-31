Во вторник, 30 мая, в столице враждебного государства и в ее окрестностях летали и взрывались дроны. После президент России Владимир Путин начал говорить о "зеркальном ответе". Это прокомментировал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

Смотрите также Попадание в дома, эвакуация, план "Тайфун" и безумная паника: все об атаке дронов в Москве

"Оружия нет, но есть понты"

Со слов представителя ОП понятно, что беспокоиться о заявлениях враждебного диктатора не стоит, ведь у него нет достаточно оружия для того, чтобы "отвечать". Также он высмеял слова оккупантов о том, что они якобы "еще ничего не начинали".

А что такое "зеркальное"? Они (россияне – 24 Канал) практически весь инструментарий уже использовали, кроме своих понтов: "Вот уже сейчас мы имеем какие-то мощные действия предпринять, мы еще не начинали".

Ну вы же понимаете, что после более 15 месяцев войны говорить, что "мы еще не начинали", потеряв (погибшими и ранеными – 24 Канал) более 400 тысяч… Это свидетельствует о неадекватности, что нарастает в России,

– заявил Подоляк.

Кроме того, он отметил, что Путин находится в состоянии аффекта после обстрела БПЛА – потому и логически мыслить не может. Хотя сказать, что "бункерный" хоть когда-то применял логику – довольно тяжело.

Обратите внимание! Советник главы ОП уверен, что политическая элита России скептически относится к словам Путина, ведь выглядят они довольно неубедительно и воспринимаются как "одна бабка что-то сказала".

Атака дронов на Москву.