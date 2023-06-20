Військовий експерт Андрій Крамаров зауважив, що відео з Валерієм Залужним та фото з Кирилом Будановим, що спростовують фейки російської пропаганди, не випадково з'явились саме зараз. В цьому послідовність інформаційної протидії України. Про це він розповів 24 каналу.

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Найзручніша зачіска

Росіяни одразу після того, як підірвали Каховську ГЕС, розпочали дуже активну роботу в інформаційному просторі. Також підключили західну пресу, з якою співпрацює їхня агентура.

Вони поширювали фейки та тиражували один й той самий відеоматеріал з ураженою західною технікою. Також робили вкиди – причому на різних рівнях: починаючи від злитих відео їхніх військових і закінчуючи коментарями білоруського і російського диктаторів.

Бункерний диктатор заявив, мовляв, щоб дізнатися, де перебуває Залужний, потрібно запитувати іноземною мовою. Для нього українська мова є іноземною,

– підкреслив військовий експерт.

Але вчора з'явилось відео Генштабу з Головнокомандувачем, який перебуває на оперативних напрямках. Він слухав доповіді і вносив корективи на оперативному рівні в плани і роботу ЗСУ. Звичайно, в умовах підвищеної секретності. А сьогодні – фото Кирила Буданова

Я вже бачу, як сьогодні ввечері на пропагандистських каналах у Скабєєвої буде епілептичний напад і вона буде розповідати, що це – "фотошоп",

– припустив Крамаров.

Він зауважив, що знаючи любов головного керівника ГУР до прийняття особистої участі в певних операціях, його тривала відсутність в інформаційному полі може бути пов'язана з його перебуванням в зоні бойових дій або й на території ворога.

"Можу засвідчити з власного досвіду, коли перебуваєш в зоні виконання бойового завдання, зачіска, яку зараз має Буданов, найзручніша", – запевнив військовий експерт.

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Застосовують увесь арсенал пропаганди

Фейкова інформація про Залужного та Буданова розганялась протягом декількох тижнів, проте Головнокомандувач та глава ГУР лише зараз вирішили її спростувати. І саме в цьому є послідовність інформаційної протидії України.

Зараз окупанти застосовують увесь арсенал своєї пропаганди. І в гарячу фазу інформаційної атаки, давати контрпропаганди і спростовувати вкиди – неефективно. Це буде сприйнято суспільством на емоціях,

– пояснив він.

Коли ж хвиля вщухає і суспільство починає більш спокійно реагувати на ці фейки, поява таких спростувань відіграє вирішальну роль.

"Крім того, Залужний та Буданов не могли в той момент, коли перебували на оперативно-тактичному рівні, на командних пунктах або на лінії зіткнення надавати будь-які фото з цих місць. Тому що б це відіграло на руку нашому ворогу", – наголосив Андрій Крамаров.

Кирило Буданов зустрівся з послом Японії / Фото з фейсбуку Джапарової

Зверніть увагу! Фото з Кирилом Будановим опублікувала сьогодні в соцмережах заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова. В коментарі до фото вона повідомила, що кадри зроблені під час зустрічі із послом Японії в Україні паном Мацудою Кунінорі. Також вона додала, що це "не муляж" і "всі учасники зустрічі живі та здорові".

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