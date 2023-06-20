Відповідне фото Джапарова запостила у фейсбук. Буданов на світлині – живий-здоровий.
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Начальник ГУР змінив зачіску
Дискутували, обмінювались думками, планували із послом Японії в Україні паном Мацудою Кунінорі. Не муляж, всі учасники зустрічі живі та здорові,
– йдеться у пості.
Це уточнення Джапарова зробила насамперед для російських пропагандистів, які вже тиждень як "важко поранили" нашого керівника розвідки, а потім відправили його у кому за кордон.
На світлині видно також, що Кирило Буданов змінив зачіску.
Буданов зустрівся з послом Японії / Фото з фейсбуку Джапарової
Глава ГУР змінив зачіску / Фото з фейсбуку Джапарової
Що відомо про "смерть" Буданова
- Нещодавно російська пропаганда видала черговий фейк про смерть керівника ГУР Кирила Буданова. Вони заявили буцімто начальник розвідки помер від численних поранень.
- Ба більше, пропагандисти вирішили робити вкиди з посиланням на німецькі ЗМІ про те, що керівник ГУР МО зараз на лікуванні в Берліні, однак ті ж видання кажуть, що повідомлення росіян є вигадкою. У хід росіяни навіть випустили "важку артилерію" – ексдепутата-зрадника Іллю Киву, який вже заявив, що Буданов буцімто помер і цей факт приховують.
- Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що Буданов тішиться від такої уваги російської пропаганди і нових фейків, які вже стають кількаповерховими. Також Юсов розповів, яка реакція була в Буданова, коли він побачив новину про свою "смерть".
- "Ну ви ж пам'ятаєте фірмовий сміх Буданова? Ну воно приблизно так і сталося", – підмітив Юсов.