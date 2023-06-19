Цю маячню росіян прокоментував представник ГУР МО Андрій Юсов. За його словами, Буданов продовжує працювати на перемогу України.

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Як начальник ГУР відреагував на свою "смерть"

Сьогодні зранку був в кабінеті. Кабінет цілий, все чудово, командир працює, планує, приймає доповіді і займається тим, щоб викривати та руйнувати плани ворога,

– розповів Юсов.

Представник розвідки додав, що Буданов тішиться від такої уваги російської пропаганди і нових фейків, які вже стають кількаповерховими. Також Юсов розповів, яка реакція була в Буданова, коли він побачив новину про свою "смерть".

"Ну ви ж пам'ятаєте фірмовий сміх Буданова? Ну воно приблизно так і сталося", – підмітив Юсов.

Фейки пропаганди про загибель українського керівництва