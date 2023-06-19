Цю маячню росіян прокоментував представник ГУР МО Андрій Юсов. За його словами, Буданов продовжує працювати на перемогу України.
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Як начальник ГУР відреагував на свою "смерть"
Сьогодні зранку був в кабінеті. Кабінет цілий, все чудово, командир працює, планує, приймає доповіді і займається тим, щоб викривати та руйнувати плани ворога,
– розповів Юсов.
Представник розвідки додав, що Буданов тішиться від такої уваги російської пропаганди і нових фейків, які вже стають кількаповерховими. Також Юсов розповів, яка реакція була в Буданова, коли він побачив новину про свою "смерть".
"Ну ви ж пам'ятаєте фірмовий сміх Буданова? Ну воно приблизно так і сталося", – підмітив Юсов.
Фейки пропаганди про загибель українського керівництва
- Не так давно російські пропагандисти стверджували начебто окупанти ліквідували головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Потім ті ж пропагандисти волали про те, що генерал буцімто у важкому стані і потребує "трепанації черепа".
- Однак фейк з тріском провалився – Валерій Залужний живий та здоровий і продовжує свою роботу. Варто відзначити, що росіяни у своїх ЗМІ вже "ліквідовували" командувача сил ТРО Ігора Танцюру та Сухопутних військ Олександра Сирського.
- Після цього російські ЗМІ вирішили "поховати" Кирила Буданова, запустивши відповідну інформаційну кампанію, у якій спершу стверджували, що головний український розвідник зараз буцімто в комі і його відправили на лікування до Німеччини. Такі фейки тільки розсмішили представників ГУР МО.
- Ба більше, пропагандисти вирішили робити вкиди з посиланням на німецькі ЗМІ про те, що керівник ГУР МО зараз на лікуванні в Берліні, однак ті ж видання кажуть, що повідомлення росіян є вигадкою. У хід росіяни навіть випустили "важку артилерію" – ексдепутата-зрадника Іллю Киву, який вже заявив, що Буданов буцімто помер і цей факт приховують.