Этот бред россиян прокомментировал представитель ГУР МО Андрей Юсов. По его словам, Буданов продолжает работать на победу Украины.
Смотрите также оккупанты начали плодить фейки о смерти Буданова: в разведке посмеялись
Как начальник ГУР отреагировал на свою "смерть"
Сегодня с утра был в кабинете. Кабинет цел, все отлично, командир работает, планирует, принимает доклады и занимается тем, чтобы разоблачать и разрушать планы врага.
– рассказал Юсов.
Представитель разведки добавил, что Буданов радуется такому вниманию российской пропаганды и новым фейкам, которые уже становятся многоэтажными. Также Юсов рассказал, какая реакция была у Буданова, когда он увидел новость о своей "смерти".
"Ну вы же помните фирменный смех Буданова? Ну оно примерно так и произошло", – заметил Юсов.
Фейки пропаганды о гибели украинского руководства
- Не так давно российские пропагандисты утверждали, что оккупанты ликвидировали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Затем те же пропагандисты вопили о том, что генерал якобы в тяжелом состоянии и нуждается в "трепанации черепа".
- Однако фейк с треском провалился – Валерий Залужный жив и здоров и продолжает свою работу. Следует отметить, что россияне в своих СМИ уже "ликвидировали" командующего сил ТРО Игоря Танцура и Сухопутных войск Александра Сырского.
- После этого российские СМИ решили "похоронить" Кирилла Буданова, запустив соответствующую информационную кампанию, в которой сначала утверждали, что главный украинский разведчик сейчас в коме и его отправили на лечение в Германию. Такие фейки только рассмешили представителей ГУР МО.
- Более того, пропагандисты решили делать вбросы со ссылкой на немецкие СМИ о том, что руководитель ГУР МО сейчас на лечении в Берлине, однако те же издания говорят, что сообщения россиян являются выдумкой. В ход россияне даже выпустили "тяжелую артиллерию" – эксдепутата-изменника Илью Киву, который уже заявил, что Буданов якобы умер и этот факт скрывают.