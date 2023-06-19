Этот бред россиян прокомментировал представитель ГУР МО Андрей Юсов. По его словам, Буданов продолжает работать на победу Украины.

Смотрите также оккупанты начали плодить фейки о смерти Буданова: в разведке посмеялись

Как начальник ГУР отреагировал на свою "смерть"

Сегодня с утра был в кабинете. Кабинет цел, все отлично, командир работает, планирует, принимает доклады и занимается тем, чтобы разоблачать и разрушать планы врага.

– рассказал Юсов.

Представитель разведки добавил, что Буданов радуется такому вниманию российской пропаганды и новым фейкам, которые уже становятся многоэтажными. Также Юсов рассказал, какая реакция была у Буданова, когда он увидел новость о своей "смерти".

"Ну вы же помните фирменный смех Буданова? Ну оно примерно так и произошло", – заметил Юсов.

Фейки пропаганды о гибели украинского руководства