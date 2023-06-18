Кива, известный тем, что является марионеткой Кремля, разместил в своем телеграмме сообщение, что Буданов якобы "умер", пишет 24 Канал. Эксдепутат продолжил мантру кремлевских пропагандистов о том, что главу ГУР якобы после "ранения" вывезли на лечение в Германию.
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Немецкое издание опровергло фейк пропагандистов
Фейковые сообщения российской пропаганды опровергло немецкое издание Stern. Дело в том, что пропагандисты со ссылкой на Stern информировали, что Буданова находится в коме в больнице Берлина.
Но сообщение придумано,
– говорится в статье Stern.
Фейковое сообщение появилось в телеграмме одного из ключевых пропагандистов Кремля Владимира Соловьева.
Пропагандист утверждал, что репортеры Stern, мол, анонимно пообщались с врачами клиники, куда госпитализировали Буданова, и те сказали, что глава украинской спецслужбы получил черепно-мозговую травму, прогнозы состояния его здоровья тревожны.
Никакого такого сообщения Stern не публиковал,
– заявляет журнал.
Сообщения со ссылкой на немецкое издание можно было найти также в других популярных русских телеграмм-каналах и даже на нескольких языках.
В ГУР МО опровергли ложь Кремля
- Представитель ГУР МО Андрей Юсов 12 июня заявил, что Буданов в добром здравии и в боевом духе выполняет задание. После этого Юсов 16 июня снова был вынужден опровергать бред пропагандистов, заявив, что общался с главой ГУР МО "10 минут назад".
- Россия сознательно распространяет фейки о Кирилле Буданове и других украинских военных руководителях, чтобы посеять панику среди украинцев. Таким образом Россия пытается сдержать контрнаступление ВСУ.
- Ранее в мае российские пропагандисты придумали фейк о главнокомандующем Валерии Залужном. Однако с Залужным все хорошо, несмотря на ложь пропагандистов.