Об этом 24 Каналу рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов. По его словам, российские фейки в подавляющем большинстве даже не стоят того, чтобы комментировать их. Так, недавно россияне распространяли дезинформацию о якобы гибели главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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"Все хорошо с генералом Будановым. Сегодня утром он выполнял свои обязанности и теперь выполняет, чтобы уничтожать врагов и восстанавливать украинский суверенитет", – сказал Юсов.

Обратите внимание! Ранее советник главы ОПУ Михаил Подоляк 24 Каналу отметил, что любая информация России об Украине – это с почти стопроцентной вероятностью фейк. Поэтому ее никак не нужно потреблять и пускать в украинское инфопространство.

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