Об этом 24 Каналу рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов. По его словам, российские фейки в подавляющем большинстве даже не стоят того, чтобы комментировать их. Так, недавно россияне распространяли дезинформацию о якобы гибели главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Читайте также Оккупанты начали плодить фейки о смерти Буданова: в разведке посмеялись
"Все хорошо с генералом Будановым. Сегодня утром он выполнял свои обязанности и теперь выполняет, чтобы уничтожать врагов и восстанавливать украинский суверенитет", – сказал Юсов.
Последние новости о Кирилле Буданове
- В Министерстве обороны опубликовали загадочное видео с руководителем ГУР Кириллом Будановым. В ведомстве намекнули, что что-то началось.
- В ГУР МО заявили, что количество операций, в которых за время полномасштабной войны участвовал Кирилл Буданов, нельзя охарактеризовать словом "единицы". Он на своем примере показывает бойцам и командирам пример мотивации, планирования, успешной реализации задач.
- Именно поэтому глава украинской разведки является одной из главных целей для российского агрессора. Так, за время полномасштабной войны было более 10 попыток покушения на Кирилла Буданова.