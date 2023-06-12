Про це 24 Каналу розповів представник ГУР МО Андрій Юсов. За його словами, російські фейки в переважній більшості навіть не вартують того, щоб їх коментувати. Так, нещодавно росіяни поширювали дезінформацію про нібито загибель головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

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"Усе добре з генералом Будановим. Сьогодні зранку він виконував свої обов'язки й тепер виконує, щоб нищити ворогів і відновлювати український суверенітет", – сказав Юсов.

Зверніть увагу! Раніше радник голови ОПУ Михайло Подоляк 24 Каналу зазначив, що будь-яка інформація Росії про Україну – це з майже стовідсотковою ймовірністю фейк. Тому її аж ніяк не потрібно споживати та впускати в український інфопростір.

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