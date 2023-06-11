Заступниця міністра оборони Ганна Маляр опублікувала відео з Будановим. Вона зазначила, що плани люблять тишу.

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Маляр опублікувала відео з Будановим

Заступниця міністра оборони оприлюднила відео, на якому очільник ГУР мовчить та хитро споглядає в камеру. У відео зазначається, що "далі буде" і що плани люблять тишу.

Водночас після титрів ми можемо побачити додаткову сцену з Будановим у найкращих традиціях Marvel. Там глава розвідки тихо сміється у своєму фірмовому стилі.

Дивіться відео з Будановим: