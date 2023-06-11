Андрій Юсов – представник ГУР МО – в інтерв'ю "Українській правді" розповів, що у кабінеті Буданов висить табличка, на якій зображені бос та лідер, інформує 24 Канал. Бос сидить на троні, який тягнуть підлеглі. А лідер та його команда тягнуть справу вперед. Це – кредо, яким керується Буданов.

Зверніть увагу Це одна з важливих цілей для Росії, – у ГУР розповіли, скільки замахів було на Буданова

За словами Юсова, звільнення селища Руська Лозова – не єдина операція, в якій очільник ГУР МО брав безпосередню участь.

Це – не єдина операція, у якій Буданов брав безпосередню участь. Він не "паркетний генерал", він має бойовий досвід. Він пройшов серйозний важкий шлях. Знає, що таке війна. На власному прикладі показує і бійцям, і командирам приклад мотивації, планування, реалізації завдань,

– наголосив Юсов.

Він додав, що коли командир безпосередньо "на землі" знає та бачить, що відбувається, це дозволяє приймати більш відповідальні та потрібні рішення.

Які успішні операції здійснила українська розвідка

Юсов розповів, що є успішні операції, про які ГУР МО наразі не може говорити. З тих, які вже можна озвучити:

звільнення острова Зміїного;

повітряний міст на Маріуполь;

звільнення Харківської області (спецпідрозділи брали активну участь);

оборона Київської області.

"Кордони – лише у головах"

Раніше Буданов сам коментував свої поїздки на передову. Він заявив, що це – типовий досвід для військових керівників НАТО. Під час візиту у Бахмут Буданов перебував лише за декілька сотень метрів від позицій російських окупантів. Тоді очільник ГУР МО заявив, що усі кордони – лише в голові.