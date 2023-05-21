В інтерв'ю Дмитру Комарову Буданов розповів про свою поїздку у Бахмут. Тоді українців вразили кадри, як глава ГУР МО перебуває за декілька сотень метрів від ворожих позицій.

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Я приїхав до свого підрозділу,

– заявив Буданов.

Глава ГУР МО зауважив, що немає жодних кордонів, навіть коли мовиться про такі ризикові кроки. За словами Буданова, усі кордони – лише у голові.

Нічого неможливого нема й для України. Тому ми неодмінно переможемо.

Буданов особисто бере участь в операціях

Навесні 2023 року стало відомо, що глава ГУР МО Буданов особисто брав участь у звільненні Харківської області від російських окупантів. Мовиться про звільнення селища Руська Лозова. Деталі розповів командир спецпідрозділу Kraken з позивним "Віто".

"Українські генерали й командири – це бойові генерали й командири, а не бункерні. І генерал Сирський, який зараз регулярно буває у Бахмуті, і генерал Харенко, і генерал Буданов, і, зрештою, головнокомандувач Зеленський, якого ми часто бачимо на лінії фронту в гарячих точках", – зауважив Андрій Юсов

Окрім того, у ГУР МО наголошували, що більше деталей українці дізнаються вже після перемоги.