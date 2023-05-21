Більше про це розповів глава ГУР МО Кирило Буданов у документальному фільмі "Рік. За кадром. Розвідник", передає 24 Канал.

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Спільні проблеми української та російської армій

За словами Буданова, це неприємно визнавати, але наші проблеми – це їхні проблеми, їх проблеми – наші.

Вони абсолютно ідентичні. Такі самі. Наша нестача озброєння та боєприпасів є такою ж як і у росіян. Єдина відмінність полягає у тому, що у Росії зброї було більше із самого початку і проблеми у них почалися з часом. А ми відчували нестачу із самого початку війни,

– зазначив український розвідник.

Він додав, що саме тому Україна просить зброю у партнерів.

Зверніть увагу! У Білому домі вже заявили, що у найближчі місяці партнери вирішать, хто і скільки літаків F-16 поставить Україні. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Україна переможе у війні, коли отримає F-16. Ці літаки можуть ефективно працювати по наземних, повітряних та надводних цілях.

Журналіст Дмитро Комаров зазначив, що на відміну від ворога, українці використовують новітні методи. Але цю думку Буданов одразу ж спростував.

"Там теж не радянські методи. Вони загубили радянську військову систему. І ця війна це підтвердила. Коли вони кажуть, що інші країни марно розтратили те, що дав Радянський Союз, а ми зберегли, це все не так", – наголосив він.

Буданов додав, що ворог дуже залежить від імпортних мікросхем, чіпів та загалом деталей з інших країн світу. За його словами, у Росії виготовляють корпуси, крупновузлову збірку, тобто не так багато. Він зауважив, що Україна теж має проблеми з нестачею техніки, бо якби у нас все було добре, то ми б не просили зброю у партнерів.

Є проблеми, але ми з ними боремося. Наша проблема полягає у нестачі озброєння. Але все це вирішується,

– підкреслив Буданов.

Раніше Буданов сказав, що Росія планувала повномасштабне вторгнення в Україну на березень 2021 року. Окупанти брязкали зброєю біля кордонів України, хоч говорили про навчання. Однак тоді їх зупинили партнери Києва.