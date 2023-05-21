Пропагандисти вирізали слова Буданова, які він сказав в інтерв'ю Дмитру Комарову, про те, що чекає на катів українського народу.

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Як це перекрутили пропагандисти

Рупори Кремля заявили, що Буданов закликав фізично знищувати українців після деокупації територій. Пропагандисти брешуть про те, що глава української розвідки нібито закликав знищити 3 мільйони людей у Севастополі.

Ви тепер розумієте, чому ми так у Криму реагуємо на ждунів (мовиться про людей, які чекають на прихід ЗСУ до Криму – 24 Канал) і вимагаємо їхнього покарання? Це пособники нацистів, які бажають нам смерті, або вони, або ми, іншого не дано,

– скаржаться пропагандисти.



Повідомлення такого змісту розлетілося по всіх російських пропагандистських каналах / Скриншот

Що насправді сказав Буданов

Очільник Головного управління розвідки Міноборони не сумнівається, що Україна переможе Росію у війні. Однак перемогою "всі ці події" не завершаться – на Україну чекає досить складний етап.

"Він, можна сказати, буде багаторічним. Фактичною реінтеграцією наших територій. Бо зараз, вибачте, ми отримаємо плюс 3 мільйони населення, яке 9 років жило під російською пропагандою. Це люди з іншим сприйняттям світу, це не буде так легко, як здається. День перемоги – він буде", – зауважив Буданов.

Він підсумував, що після цього піде досить важка робота, яка продовжуватиметься тривалий період.

Додамо, що зараз Росія перед очікуваним контрнаступом України планує відправити в окупований Крим дітей з Брянської області. Депутат литовського Сейму Лаурінас Кащюнас заявив, що Росія навмисно звозить дітей в окупований Крим, щоб використати їх як живий щит для захисту від контрнаступу України.