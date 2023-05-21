В интервью Дмитрию Комарову Буданов рассказал о своей поездке в Бахмут. Тогда украинцев поразили кадры, как глава ГУР МО находится в нескольких сотнях метров от вражеских позиций.
Обратите внимание Это неприятно признавать, – Буданов заявил, что армии Украины и России имеют одинаковые проблемы
Я приехал к своему подразделению,
– заявил Буданов.
Глава ГУР МО отметил, что нет никаких границ, даже когда речь идет о таких рискованных шагах. По словам Буданова, все границы – только в голове.
Ничего невозможного нет и для Украины. Поэтому мы обязательно победим.
Буданов лично участвует в операциях
Весной 2023 года стало известно, что глава ГУР МО Буданов лично участвовал в освобождении Харьковской области от российских оккупантов. Речь идет об освобождении поселка Русская Лозовая. Детали рассказал командир спецподразделения Kraken с позывным "Вито".
"Украинские генералы и командиры – это боевые генералы и командиры, а не бункерные. И генерал Сырский, который сейчас регулярно бывает в Бахмуте, и генерал Харенко, и генерал Буданов, и, наконец, главнокомандующий Зеленский, которого мы часто видим на линии фронта в горячих точках", – заметил Андрей Юсов.
Кроме того, в ГУР МО отмечали, что больше деталей украинцы узнают уже после победы.