Андрей Юсов – представитель ГУР МО – в интервью "Украинской правде" рассказал, что в кабинете Буданов висит табличка, на которой изображены босс и лидер, сообщает 24 Канал. Босс сидит на троне, который тянут подчиненные. А лидер и его команда тянут дело вперед. Это – кредо, которым руководится Буданов.

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По словам Юсова, освобождение поселка Русская Лозовая – не единственная операция, в которой глава ГУР МО принимал непосредственное участие.

Это – не единственная операция, в которой Буданов принимал непосредственное участие. Он не "паркетный генерал", у него есть боевой опыт. Он прошел серьезный трудный путь. Знает что такое война. На своем примере показывает и бойцам, и командирам пример мотивации, планирования, реализации задач,

– подчеркнул Юсов.

Он добавил, что, когда командир непосредственно "на земле" знает и видит, что происходит, это позволяет принимать более ответственные и нужные решения.

Какие успешные операции совершила украинская разведка

Юсов рассказал, что есть успешные операции, о которых ГУР МО пока не может говорить. Из тех, которые можно озвучить:

освобождение острова Змеиного;

воздушный мост в Мариуполе;

освобождение Харьковской области (спецподразделения активно участвовали);

оборона Киевской области.

"Кордоны – только в головах"

Раньше Буданов сам комментировал свои поездки на передовую. Он заявил, что это типичный опыт для военных руководителей НАТО. Во время визита в Бахмут Буданов находился всего в нескольких сотнях метров от позиций российских оккупантов. Тогда глава ГУР МО заявил, что все границы – только в голове.