По всей вероятности, россияне могут распространить фейки о том, что якобы кто-то из украинского руководства тайно работает на ФСБ. Об этом 24 Каналу рассказал Игорь Яковенко – российский оппозиционный журналист.

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Зачем Россия распространяет фейки

Игорь Яковенко подчеркнул, что россияне делают такие вбросы специально, чтобы посеять раздор среди украинцев.

"Сегодня, когда у России есть поражение на поле боя, то единственное, что остается – это устраивать провокации", – убежден он.

Кроме того, враг может прибегнуть еще к техногенным катастрофам путем подрывов заводов на неподконтрольной Украине территории, а затем традиционно обвинять во всем украинцев.

К этому нужно быть готовыми и понимать, что подобные провокации всегда входили и будут входить в арсенал российских спецслужб,

– добавил Яковенко.

По его словам, у россиян нет никаких новых методов информационно-психологического давления, чем те, которые мы уже давно видим.

Кто подыгрывает русской лжи

Игорь Яковенко отметил, что ярким примером вбросов является статья РИА-Новости, в которой говорит о том, что якобы Запад сливает Кирилла Буданова. Кроме того, его обвиняют в участии в подрыве Северного потока. Эта информация не имеет никакого аргумента, впрочем, ознаменована сенсационным заголовком.

Подобные вбросы будут постоянно. Они будут организовываться и через западную прессу, потому что на Западе существует большое количество изданий, которые не пренебрегают никакими публикациями,

– объяснил он.

Такие "правдивые" СМИ будут и дальше вести информационную войну, прибегая к провокации, вбросам, лжи и клевете. Украинцам нужно спокойно реагировать на подобные материалы и постоянно развенчивать фейки.

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