Как рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр, главком на месте и он делает свою работу.

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Маляр отметила, что только недавно общалась с Залужным.

Это типичная информационная технология, направленная на деморализацию нашей армии. По времени действия она очень короткая – от нескольких часов до одного дня. Ибо информацию легко проверить. А эффект от нее ожидается в случае точного момента распространения и массовости,

– объяснила она.

По ее словам, сейчас момент распространения ясен – пик напряжения в Бахмуте, когда даже несколько деморализованных военных с нашей стороны им облегчат ситуацию. Собственно, ради этого и куча преждевременных сообщений о "взятии" Бахмута.

К слову, ситуация в Бахмуте сейчас критическая. Там продолжаются тяжелые бои. Вместе с тем наши войска держат оборону в районе "Самолет". На сегодняшний день наши защитники контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты этого района и частный сектор.

Залужный о завершении войны

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что украинские военные могут освободить временно оккупированные россиянами территории, в том числе Крым и Донбасс. Наши защитники знают, что для этого нужно сделать.

Залужный отметил, что для деоккупации необходимо создать условия, в частности обеспечить бойцов боеприпасами, техникой, вооружением. Он подчеркнул, что украинские военные знают, что делать и выполняют свою работу, благодаря которой под контроль Украины вернутся Крым, Донецкая и Луганская области. Залужный подытожил, что это обязательно нужно сделать для украинских детей с оккупированных территорий.

Заметим, что российские оккупационные войска несут бешеные потери. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что это остановило бы любую страну, но в России человеческая жизнь ничего не стоит. Залужный в проекте Дмитрия Комарова подчеркнул, что россияне пришли сознательно. Они терпят сейчас там безумные потери. В частности, на Донецком оперативном направлении и в районе Бахмута.