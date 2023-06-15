Российские спецслужбы готовят новые провокации по отношению к представителям Сил обороны и безопасности Украины. Такие данные СБУ обнаружила в ходе контрразведывательной деятельности.

Обратите внимание Что такое ИПСО и как ее применяет Россия: объяснение специалиста Страткома ВСУ

Запустить ИПСО планируют уже скоро

Так, по оперативным данным, сотрудники 5 службы ФСБ планируют целый ряд ИПСО.

В основу должна войти дезинформация о якобы "российском гражданстве" украинских государственных деятелей, руководства Сил обороны и безопасности и их семей, а также других должностных лиц,

– предупредили в СБУ.

"Правдоподобие" и доказательную базу фейков должны обеспечить, в частности:

внесение ФСБ в государственные реестры России записей, которые якобы должны подтверждать версию вражеских спецслужб;

подделка документов украинских государственных деятелей и представителей сил обороны.

Важно! Старт реализации вражеского ИПСО в украинском информационном поле запланирован уже в ближайшее время.

Не имея успехов на поле боя, враг стремится любыми методами подорвать психологически эмоциональное состояние украинских воинов на передовой и дестабилизировать ситуацию в стране.

– отметили в Службе безопасности.

Также добавили, что СБУ системно отслеживает все подобные манипуляции, разоблачает и задерживает агентов Кремля, сознательно помогающих врагу внутри нашего государства. Подчеркнули: "Вместе работаем на Победу Украины!".

Читайте также Коллаборанты в Крыму массово просят об эвакуации: в распоряжении 24 Канала оказались документы

Недавние ИПСО российского агрессора

Недавно оккупанты начали распространять ИПСО, что якобы "Казахстан вступает в войну против Украины". Мол, китайская бронированная техника уже эшелонами едет в Казахстан, а оттуда попадает в Россию. Однако это очередной информационный вброс, подчеркнул Валерий Клочок – руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

Кстати, Клочок также развеял ИПСО о якобы снабжение Пекином оружия Москве. По его словам, Китай может быть заинтересован в замораживании, остановке войны, но точно не в поддержке.

Кроме того, россияне в очередной раз распространяли фейки о якобы уничтожении танков Leopard. Впрочем, полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан отметил, что "Леопарды" пока не вводились на боевое дежурство в большом количестве. Россияне же расстреливают John Deere.

Как работает российская пропаганда: смотрите видео