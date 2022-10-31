Об этом 24 каналу сказал главный специалист Управления стратегических коммуникаций аппарата Тарас Дзюба. Он отметил, что Кремль запускает дезинформацию, направленную на собственное население, чтобы формировать из украинцев образ врага.

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Что такое ИПСО

Дзюба отметил, что под влиянием разных обстоятельств и разной информации поведение целевых аудиторий может изменяться. Если какая-то сторона хочет ее изменить во время политических выборов, изменения политики государства или во время какого-либо конфликта – это может считаться информационно-психологической операцией.

Вообще, информационно-психологическая операция – это влияние информации на поведение тех или иных целевых аудиторий.

– объяснил главный специалист Страткома ВСУ.

По его словам, заявления пропагандистов вроде того, что "8 лет бомбили Донбасс", являются информационно-психологической операцией, которая направлена прежде всего на мировое сообщество, чтобы оно нас осуждало, и на собственное население России, чтобы формировать из нас образ врага для своих дальнейших действий.

На кого рассчитана дезинформация России

Дзюба объяснил, что если россияне хотят формировать из нас образ врага и каким-то образом демонизировать украинцев, делать из нас всех нацистов – то такая дезинформация направлена на собственное население, потому что мир этого не воспримет.

По его словам, если же доказывать миру, что для него самого пока невыгодна поддержка Украины, то такая спекуляция направлена на международное сообщество. Если запугивать украинцев – то, конечно, на нас.

Главный специалист Страткома ВСУ отметил, что ИПСО о "боевых комарах" и "биолаборатории в Украине" была запущена Россией для влияния на международное сообщество. К тому же, она рассчитана не на наших союзников, а на страны глобального Юга, куда входят страны Азии, Африки и частично Латинской и Центральной Америки. То есть речь идет о странах, в которых меньше информации о тех событиях, которые сейчас происходят в Украине.

Для чего россияне заговорили о "десатанизации"

Дзюба отметил, что россияне говорят о том, что в Украине сейчас процветает так называемая Церковь сатаны, которая пришла к нам с глобального Запада, где она разрешена.

Почему они ввели такой термин? Потому что денацификация, демилитаризация уже не работают даже на их собственное население,

– заметил главный специалист Страткома ВСУ.

Ведь, пояснил он, демилитаризация за более чем 8 месяцев "спецоперации" ничего не дала, потому что ВСУ продолжают уничтожать врага и делают это довольно успешно даже с их точки зрения.

По его словам, в денацификацию уже никто не верит в самой России, потому что многие уже вернулись с войны и развенчали этот миф кремлевской пропаганды. Поэтому оккупантам нужно было придумать что-нибудь новое.

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