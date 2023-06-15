Російські спецслужби готують нові провокації стосовно представників Сил оборони та безпеки України. Такі дані СБУ виявила під час контррозвідувальної діяльності.

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Запустити ІПСО планують вже незабаром

Так, за оперативними даними, співробітники 5 служби ФСБ планують цілу низку ІПСО.

В основу має увійти дезінформація про нібито "російське громадянство" українських державних діячів, керівництва Сил оборони і безпеки та їхніх родин, а також інших посадових осіб,

– попередили в СБУ.

"Правдоподібність" та доказову базу фейків має забезпечити, зокрема:

внесення ФСБ до державних реєстрів Росії записів, які нібито повинні підтверджувати версію ворожих спецслужб;

підробка документів українських державних діячів та представників Сил оборони.

Важливо! Старт реалізації ворожого ІПСО в українському інформаційному полі запланований вже на найближчий час.

Не маючи успіхів на полі бою, ворог прагне будь-якими методами підірвати психологічно-емоційний стан українських воїнів на передовій та дестабілізувати ситуацію в країні,

– наголосили у Службі безпеки.

Також додали, що СБУ системно відстежує всі подібні маніпуляції, викриває та затримує агентів Кремля, які свідомо допомагають ворогу всередині нашої держави. Підкреслили: "Разом працюємо на Перемогу України!".

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Нещодавні ІПСО російського агресора

Нещодавно окупанти почали поширювати ІПСО, що нібито "Казахстан вступає у війну проти України". Мовляв, китайська броньована техніка уже ешелонами їде до Казахстану, а звідти потрапляє в Росію. Однак, це черговий інформаційний вкид, наголосив Валерій Клочок – керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

До речі, Клочок також розвіяв ІПСО про нібито постачання Пекіном зброї Москві. За його словами, Китай може бути зацікавленим у заморожені, зупиненні війни, але точно не в підтримці.

Окрім того, росіяни вкотре поширювали фейки про нібито знищення танків Leopard. Втім, полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан зазначив, що "Леопарди" поки що не вводилися на бойове чергування у великій кількості. Росіяни ж порозстрілювати John Deere.

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