Речь идет о передаче России китайской военной техники через Казахстан. Впрочем, прямая военная помощь Астаны для Москвы — это лишь информационный вброс. Об этом 24 Каналу рассказал Валерий Клочок – руководитель Центра общественной аналитики "Башня".

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Не более чем ИПСО

Последние несколько дней в сети активно распространяли информацию о том, что якобы Казахстан вступает в войну против Украины. Мол, китайская бронированная техника уже эшелонами едет в Казахстан, откуда попадают в Россию. Очевидно, что такой вброс является ложью.

Люди не верят в то, что это ИПСОшная тема. Абсолютное большинство уже считает, что Китай поставляет в Россию бронированную технику через Казахстан,

– подчеркнул Валерий Клочок.

Даже осенью прошлого года, когда Владимир Путин пытался договориться об этом с Си Цзиньпин на Шанхайском саммите, у него ничего не получилось.

Планировалось, что Казахстан отдаст старую советскую технику в обмен на новую, но это не сработало. И сейчас, очевидно, о таком не может и говориться.

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Ответственность за обход санкций ЕС

Впрочем, действительно, Казахстан, а также Турция, Иран, ОАЭ, Грузия, Армения, Таджикистан – это те страны, которые способствуют параллельному импорту. Но, например, Казахстан принял решение о запрете параллельного импорта.

Однако там теперь активно способствуют релокации русских компаний.

В то же время Совет Европейского Союза определился со своим общим подходом по закону, который будет внедрен за нарушение санкции ЕС. Это, в частности, касается торговых отношений, помогающих России обходить санкции. В первую очередь в вопросах покупки электроники.

Россия постоянно находит другие пути для того, чтобы обходить эти санкции. Если в концепции есть тотальный запрет на экспорт в Россию – тогда хорошо. Если будут снова придумывать велосипед (введут лишь частичные ограничения – 24 Канал), это никак не повлияет, – подчеркнул Клочок.

В ЕС уже второй год разрабатывают только концепцию закона, которым будут руководствоваться для конфискации запрещенных активов. А в то время, к сожалению, многие страны в обходе санкционной политики заинтересованы во многих странах. Среди них и упомянутый Казахстан. Он нарастил экспорт в Россию с 200 тысяч долларов до около 20 миллионов.

Роль Китая едва ли не ключевая

Хотя тенденция двойного экспорта несколько идет на убыль, для большей эффективности Европейскому Союзу следует работать с каждой страной в отдельности. Довольно тяжело, впрочем, это будет со странами Центральной Азии, ведь Китай распространяет свое влияние на них.

Китай будет использовать эти страны для влияния и давления на Запад. Мол, смотрите, я могу совершить этот реэкспорт или не могу. Это большая геополитическая конструкция, которую нужно стараться максимально "зарубить",

– подчеркнул Клочок.

ЕС наиболее активно в этом вопросе необходимо работать с Китаем, что, конечно, не просто. Вариантом может стать ограничение импорта из Китая. Необходимо вводить дополнительные меры реакций, ведь сейчас Пекин эксплуатирует свое влияние на Центральную Азию, способствуя России

"Но не напрямую, не бронированной техникой. Еще раз повторю, это ИПСОшная тема, не ведитесь на этот бред", — отметил Клочок.

Поэтому ЕС должен быть последовательным в реакции того, что делает Россия, как ей подыгрывает Центральная Азия. Необходимо влиять на запрет параллельного импорта, ведь это огромная угроза Украине.

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