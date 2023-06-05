Москва получила от Тегерана боеприпасы и разные типы ракет. Минобороны Ирана и российский "Рособоронэкспорт" подписали попавший в СМИ документ.

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Какой контракт заключили Россия и Иран

Документ состоит из 16-ти страниц. Он имеет название "Во имя Аллаха". Источник издания утверждает, что этот контракт на 100% настоящий. Он датирован 14 сентября 2022 года.



Тот самый заголовок "Во имя Аллаха" в контракте / Фото Sky News

Документ написан на английском, что, по словам источника, является обычным делом для Ирана при заключении соглашений с другими государствами. Однако в нем есть орфографические ошибки. Контракт также имеет приложение.



Документ содержит орфографические ошибки / Фото Sky News

Что именно Иран продал России

Российские оккупанты купили у Тегерана артиллерийские и танковые снаряды на сумму более 1 миллиона долларов. В стоимость входят также ракеты разного размера. А в приложении отмечается, что иранцы также продали россиянам стволы для гаубиц Д-3 и танков Т-72. Однако это было уже другое соглашение, на 740 000 долларов.

По информации издания, данные по этому контракту были переданы украинскому премьер-министру Денису Шмыгалю и главе МИД Великобритании Джеймсу Клеверли. Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко уже прокомментировал этот инфопривод.

Как только мы проверим это должным образом, мы сможем принять соответствующие меры,

– отметил украинский дипломат.

К слову, посольства России и Ирана отказались отвечать на запросы британских журналистов по этому контракту.

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