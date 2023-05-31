Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде заявил, что ракета даже сможет обходить ПВО. О разработке этой ракеты Тегеран в первый раз сообщил в ноябре 2022 года.
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Что известно о новой иранской ракете
Эта ракета имеет высокую скорость (около 12 – 13 Маха) и может маневрировать в атмосфере и вне ее,
– заявил Амир-Али Хаджизаде.
Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции также сказал, что эта ракета нацелена на противоракетные системы потенциального противника.
"...Есть большим скачком в развитии ракетной техники Ирана", – заявил Хаджизаде.
Кстати, если Иран говорит правду, то 12 – 13 Махов – это ориентировочно 16 тысяч километров в час. Для сравнения:
- российский "аналогетный" "Кинжал" – это 10 Махов, то есть 12 тысяч километров в час;
- путинский "Циркон" – это 9 Махов, что соответствует ориентировочно 11 тысяч километров в час.
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Что этому предшествовало
- Буквально 27 мая находящийся под санкциями Иран заявил об успешном испытании новой баллистической ракеты Khorramshahr-4. Ее дальность – 2 000 километров. Ракета способна нести боеголовку весом 1,5 тонни.
- Также в Тегеране сказали, что могут атаковать Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке.
- Министр обороны Ирана Мохаммадреза Аштиани в ходе испытаний сказал, что новая ракета предназначена для "друзей" страны, чтобы "помочь миру и стабильности в регионе и оказать им всемерную поддержку". Однако он не уточнил, о каких именно "друзьях" говорится – России или арабских государствах. Подробнее о новом испытании Ирана – читайте здесь.