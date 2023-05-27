Испытание ракеты Ираном состоялось на фоне того, что накануне в Израиле заявили, что не исключают военных действий против Тегерана из-за его ядерной программы. Теперь же Иран заявляет, что может атаковать Израиль и военные базы США на Ближнем Востоке.

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Иран заговорил о "помощи друзьям"

Министр обороны Ирана Мохаммадреза Аштиани в ходе испытаний заявил, что новая ракета предназначена для "друзей" страны, чтобы "помочь миру и стабильности в регионе и оказать им всемерную поддержку". Только вот не понятно, идет ли речь о "друзьях" в виде арабских государств или России тоже. Ведь Иран до сих пор остается единственной страной мира, официально оказывающей военную помощь России.

Государственное телевидение Ирана транслировало несколько секунд видеозаписи запуска модернизированной версии иранской баллистической ракеты. Khorramshahr-4 способна нести боеголовку весом 1,5 тонн. Интересно, что для подготовки к запуску, как заявляют в Иране, нужно 12 минут из-за нового ракетного топлива. Есть вероятность того, что в разработке топлива помогали россияне.

Испытание иранской баллистической ракеты:

Эту ракету в Иране также называют "Хэйбаром". Это название символично, ведь так назывался еврейский замок, который только в начале существования ислама захватили мусульмане.

Реакция США и Израиля

Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что разработка и распространение баллистических ракет Ираном представляет серьезную угрозу региональной и международной безопасности и остается серьезной проблемой нераспространения.

В то же время начальник штаба Армии обороны Израиля Герцы Галле и другие высокопоставленные генералы уже заявили, что есть угроза войны с Ираном.