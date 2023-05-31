Командувач повітряно-космічних сил Корпусу вартових ісламської революції Амір-Алі Хаджізаде заявив, що ракета навіть зможе обходити ППО. Про розробку цієї ракети Тегеран вперше повідомив у листопаді 2022 року.

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Що відомо про нову іранську ракету

Ця ракета має високу швидкість (близько 12 – 13 Маха) і може маневрувати в атмосфері та поза нею,

– заявив Амір-Алі Хаджізаде.

Командувач повітряно-космічних сил Корпусу вартових ісламської революції також сказав, що ця ракета націлена на протиракетні системи потенційного супротивника.

"...Є великим стрибком у розвитку ракетної техніки Ірану", – заявив Хаджізаде.

До речі, якщо Іран говорить правду, то 12 – 13 Махів – це орієнтовно 16 тисяч кілометрів за годину. Для порівняння:

російський "аналогонєтний" "Кинджал" – це 10 Махів, тобто 12 тисяч кілометрів за годину;

путінський "Циркон" – це 9 Махів, що відповідає орієнтовно 11 тисяч кілометрів за годину.

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Що цьому передувало