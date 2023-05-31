Командувач повітряно-космічних сил Корпусу вартових ісламської революції Амір-Алі Хаджізаде заявив, що ракета навіть зможе обходити ППО. Про розробку цієї ракети Тегеран вперше повідомив у листопаді 2022 року.
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Що відомо про нову іранську ракету
Ця ракета має високу швидкість (близько 12 – 13 Маха) і може маневрувати в атмосфері та поза нею,
– заявив Амір-Алі Хаджізаде.
Командувач повітряно-космічних сил Корпусу вартових ісламської революції також сказав, що ця ракета націлена на протиракетні системи потенційного супротивника.
"...Є великим стрибком у розвитку ракетної техніки Ірану", – заявив Хаджізаде.
До речі, якщо Іран говорить правду, то 12 – 13 Махів – це орієнтовно 16 тисяч кілометрів за годину. Для порівняння:
- російський "аналогонєтний" "Кинджал" – це 10 Махів, тобто 12 тисяч кілометрів за годину;
- путінський "Циркон" – це 9 Махів, що відповідає орієнтовно 11 тисяч кілометрів за годину.
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Що цьому передувало
- Буквально 27 травня Іран, який перебуває під санкціями, заявив, про успішне випробування нової балістичної ракети Khorramshahr-4. Її дальність – 2 000 кілометрів. Ракета здатна нести боєголовку вагою 1,5 тонни.
- Також у Тегерані сказали, що можуть атакувати Ізраїль та військові бази США на Близькому Сході.
- Міністр оборони Ірану Мохаммадреза Аштіані під час випробувань сказав, що нова ракета призначена для "друзів" країни, щоб "допомогти миру та стабільності в регіоні та надати їм всіляку підтримку". Проте він не уточнив, про яких саме "друзів" мовиться – Росію чи арабські держави. Детальніше про нове випробування Ірану – читайте тут.