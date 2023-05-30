Про це 24 Каналу відзначив політтехнолог Михайло Шейтельман. Він пояснив основну суть інциденту.
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Причин для війни немає
Конфлікти в Центральній Азії пов'язані з проблемами річкового стоку, відзначив Шейтельман. Якщо в однієї країни витік річки, в іншої – гирло, посередині є дамба, то її можна закривати чи відкривати і переходить ця функція з рук в руки.
"Такі війни були між Киргизстаном і Таджикистаном, між Киргизстаном і Узбекистаном, там загинуло багато людей. Утім, тривають вони недовго, лише коли сезон. Що стосується ситуації з Іраном і Талібаном, я не вірю у велику війну – у них немає причин для неї", – додав політтехнолог.
Михайло Шейтельман про конфлікт між Іраном і Талібаном: дивитись відео
Росія може підтримати
Якщо теоретично припустити, що представники Ірану та Талібану зійдуться у протистоянні, питання кого з них підтримає Росія. Адже наразі саме Іран постачає країні-агресорці дрони, які вона запускає для атаки України.
Росія буде на боці і тих, і тих, як завжди. Вона зацікавлена так, як мала свій інтерес у війні між Вірменією та Азербайджаном. Вона вважала і тих й інших своїми союзниками, просто Азербайджан в якийсь момент це зрозумів, перейшов на бік Туреччини і йому вдалося швидко перемогти. Тепер вже Вірменія переходить на бік Заходу,
– додав Михайло Шейтельман.
Сутичка на кордоні Афганістану й Ірану: основні новини
- Основним джерелом напруги став потік води з річки Гільменд з Афганістану, яка бере початок у горах Гіндукуш і простягається на понад 1 000 кілометрів через усю країну. Посередині є дамба і розподілом води на дві країни займається переважно Кабул (Афганістан). Цього року рівень води впав і почалися розбіжності щодо рівномірних часток ресурсів: Афганістан не дозволяє Ірану брати стільки, скільки й зазвичай.
- У суботу сталася масована стрілянина. Були застосовані і міномети, і артилерія. Іран звинуватив талібів у початку конфлікту, а представники Афганістану – Іран. Місцеві ЗМІ, з посиланням на посадовців, писали про значні руйнування. Це вже третя сутичка, яка відбувається на кордоні.
- 29 травня прикордонники обох країн домовилися про тимчасове перемир'я, аби розслідувати інцидент.