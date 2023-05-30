Об этом 24 Каналу отметил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он объяснил основную суть инцидента.

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Причин для войны нет

Конфликты в Центральной Азии связаны с проблемами речного стока, отметил Шейтельман. Если у одной страны выток реки, в другой – устье, посередине есть дамба, то ее можно закрывать или открывать и переходит эта функция из рук в руки.

"Такие войны были между Кыргызстаном и Таджикистаном, между Кыргызстаном и Узбекистаном, там погибло много людей. Впрочем, длятся они недолго, только когда сезон. Что касается ситуации с Ираном и Талибаном, я не верю в великую войну – у них нет причин для нее", – добавил политтехнолог.

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Россия может поддержать

Если теоретически предположить, что представители Ирана и Талибана сойдутся в противостоянии, вопрос, кого из них поддержит Россия. Ведь именно Иран поставляет стране-агрессору дроны, которые она запускает для атаки Украины.

Россия будет на стороне и тех и тех, как всегда. Она заинтересована в том, как имела свой интерес в войне между Арменией и Азербайджаном. Она считала и тех и других своими союзниками, просто Азербайджан в какой-то момент понял это, перешел на сторону Турции и ему удалось быстро победить. Теперь уже Армения переходит на сторону Запада,

– добавил Михаил Шейтельман.

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