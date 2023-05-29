В Украине воспринимают конфликт между Ираном и Афганистаном как битву "лягушки с гадюкой". Конечно, такой подход вполне можно понять, ведь "драка" между двумя террористическими режимами, один из которых поставляет убийственные дроны на головы украинцев, точно не испортит настроение. Но стоит ли преувеличивать масштабы происходящего? И следует ли преувеличивать роль глобальных игроков России или США в этой истории?

Точно нет.

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Что интересно в большинстве своем новости с истерическим хайпом опубликовали российские СМИ, тогда как в Украине почему-то тоже подверглись тренду пропагандистов и фактически влились в этот информационный поток.

Почему талибы устроили Ирану "громкие выходные"

На одном из участков границы между двумя странами талибы устроили незначительную, даже по меркам горячего региона, перестрелку с иранскими пограничниками. Стоит сразу отметить, что таких локальных столкновений за последнее десятилетие было очень много. Хотя, справедливости ради, надо признать – они участились в течение последних лет трех. И во всем виноват…климат. Но об этом немного позже.

После захвата власти талибами в Афганистане, столкновения и перестрелки – столь частое явление не только на границе с Ираном, но и в неурегулированных районах с Пакистаном, что даже местные СМИ редко уделяют этому внимание. При этом на границе с Пакистаном таких конфликтов возникает гораздо больше. Все из-за большого потока беженцев, оружия, а также сложных отношений Исламабада с многочисленными группами талибов, слишком неоднородными и неконтролируемыми.

Хотя Иран прямо не признает правительство талибов, там поддерживают отношения с предводителями Афганистана. Если говорить об этой локальной стычке с Ираном, то здесь никак не речь идет о войне между Ираном и всем "Талибаном", а лишь о конфликте с одной из группировок талибов в пограничной провинции Нимроз, где чаще всего вспыхивают локальные перестрелки.

Местные кланы и лидеры часто традиционно делают громкие заявления по типу "пойдем на Тегеран". Однако даже уважаемые бородатые деды в Кабуле не придают таким громким призывам хоть какой-то вес.

Обратите внимание! Шиитский Иран – древний враг талибов, которые в большинстве своем являются суннитами, как и вся страна. В то же время шиитское меньшинство часто страдает от притеснений "Талибана". Представителей шиитов со свечой не найдешь теперь во властных структурах, даже на самых низких звеньях. Это обостряет время от времени ситуацию, но не критично. Иран, конечно, использует этот факт в своих отношениях с Афганистаном.

Причины конфликта: климат и споры за землю

В Афганистане и Иране давно, еще до прихода талибов, несколько по-разному понимали, где же проходит граница на этом участке. Речь идет о земле на территории не более 1 – 2 километров.

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Основным источником напряжения стал поток воды из реки Гильменд из Афганистана. Именно в провинции Гильменд располагался британский контингент НАТО, который также страдал хаосом и платил жизнью военных в одном из самых опасных регионов страны.

Изменение климата остается одним из основных факторов конфликта. Регион страдает от засухи уже третий год. Хотя в прошлом месяце прошли дожди, частично улучшившие ситуацию по сравнению с прошлым годом, ситуация все еще критическая.

Одна из самых больших рек Афганистана, Гильменд, берет начало в горах Гиндукуш и простирается более чем на 1 000 километров через всю страну, прежде чем впадает в бассейн Систан в Иране.

Где берет начало река Гильменд: смотрите на карте

Несмотря на достигнутые договоренности, в последние несколько десятилетий река несколько раз становилась предметом споров между двумя странами.

Однако очевиден тот факт, что иранские власти не учли влияние изменения климата и длительные засухи в регионе.

Иран утверждает, что получает всего около 4% от общего количества воды, согласованного еще по договору 1973 года. Соглашение требовало от Афганистана предоставлять Ирану в среднем 22 кубометра воды в секунду в год, а еще 4 кубометра – как жест доброй воли.

Неспособность талибов справиться с хранением несвоевременного подъема воды привела к тому, что зимой в Иран поступали необычно высокие объемы воды.

При обычных обстоятельствах в определенные зимние месяцы Иран мог получать в три раза больше воды, чем предусмотрено 26 кубометров в секунду. Однако следует учитывать, что эти цифры зависели от "нормального водного года", как указано в договоре, а этот год не был нормальным для Афганистана.

Страна сталкивается с экстремальными засушливыми условиями и истощением водных ресурсов. Один из афганских фермеров Мохаммад Нур в комментарии 24 Канала пожаловался, что они изо всех сил пытаются получить воду для орошения своих посевов, что приводит к снижению урожайности.

"Сейчас мы также используем подземные колодцы, но уровень грунтовых вод с каждым годом снижается. Как мы можем посылать воду нашим соседям?", – логически замечает мужчина.

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Что говорят в Иране и стоит ли ждать обострения

В Иране традиционно играют в "сильнейшего брата". В Тегеране часто угрожают Афганистану и все же никогда не решались открыто вступать в затяжные стычки, особенно вооруженные.

Само нежелание Ирана рассматривать климатические вопросы привело к эскалации конфликта. В своем заявлении иранское правительство назвало причины засухи "противоречивыми и некорректными".

Отношения между Ираном и Талибаном, конечно же, непростые, но до глобального конфликта дело не дойдет. В первую очередь потому, что никому эта война сейчас там не нужна.

В то же время, в так называемом "министерстве" внутренних дел Талибана уже призывали к диалогу и заявили, что "поиск оправданий для войны не отвечает интересам ни одной из сторон".

Политические отношения Талибана с Ираном ненадолго улучшились в последние месяцы, когда в феврале иранцы передали посольство бывшего афганского правительства. Однако "водный конфликт", похоже, перечеркнул любую политическую доброжелательность между обеими странами.

Изменение климата только усугубит ситуацию. Доступ к воде в будущем будет вызывать еще немало столкновений, что повлияет на стабильность власти с обеих сторон границы.

В то же время утверждение некоторых экспертов, что вовлечение Ирана во внезапный конфликт против талибов может как-то серьезно отвлечь Тегеран от его военного сотрудничества с Россией, откровенно ошибочно. Пока эта схватка, сравнимая с дракой в песочнице, не имеет оснований как-то существенно повлиять на способности Ирана или изменить его приоритеты в отношении войны против Украины.