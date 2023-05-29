В Украине воспринимают конфликт между Ираном и Афганистаном как битву "лягушки с гадюкой". Конечно, такой подход вполне можно понять, ведь "драка" между двумя террористическими режимами, один из которых поставляет убийственные дроны на головы украинцев, точно не испортит настроение. Но стоит ли преувеличивать масштабы происходящего? И следует ли преувеличивать роль глобальных игроков России или США в этой истории?
Точно нет.
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Что интересно в большинстве своем новости с истерическим хайпом опубликовали российские СМИ, тогда как в Украине почему-то тоже подверглись тренду пропагандистов и фактически влились в этот информационный поток.
Почему талибы устроили Ирану "громкие выходные"
На одном из участков границы между двумя странами талибы устроили незначительную, даже по меркам горячего региона, перестрелку с иранскими пограничниками. Стоит сразу отметить, что таких локальных столкновений за последнее десятилетие было очень много. Хотя, справедливости ради, надо признать – они участились в течение последних лет трех. И во всем виноват…климат. Но об этом немного позже.
После захвата власти талибами в Афганистане, столкновения и перестрелки – столь частое явление не только на границе с Ираном, но и в неурегулированных районах с Пакистаном, что даже местные СМИ редко уделяют этому внимание. При этом на границе с Пакистаном таких конфликтов возникает гораздо больше. Все из-за большого потока беженцев, оружия, а также сложных отношений Исламабада с многочисленными группами талибов, слишком неоднородными и неконтролируемыми.
Хотя Иран прямо не признает правительство талибов, там поддерживают отношения с предводителями Афганистана. Если говорить об этой локальной стычке с Ираном, то здесь никак не речь идет о войне между Ираном и всем "Талибаном", а лишь о конфликте с одной из группировок талибов в пограничной провинции Нимроз, где чаще всего вспыхивают локальные перестрелки.
Местные кланы и лидеры часто традиционно делают громкие заявления по типу "пойдем на Тегеран". Однако даже уважаемые бородатые деды в Кабуле не придают таким громким призывам хоть какой-то вес.
Причины конфликта: климат и споры за землю
В Афганистане и Иране давно, еще до прихода талибов, несколько по-разному понимали, где же проходит граница на этом участке. Речь идет о земле на территории не более 1 – 2 километров.
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Основным источником напряжения стал поток воды из реки Гильменд из Афганистана. Именно в провинции Гильменд располагался британский контингент НАТО, который также страдал хаосом и платил жизнью военных в одном из самых опасных регионов страны.
Изменение климата остается одним из основных факторов конфликта. Регион страдает от засухи уже третий год. Хотя в прошлом месяце прошли дожди, частично улучшившие ситуацию по сравнению с прошлым годом, ситуация все еще критическая.
Одна из самых больших рек Афганистана, Гильменд, берет начало в горах Гиндукуш и простирается более чем на 1 000 километров через всю страну, прежде чем впадает в бассейн Систан в Иране.
Где берет начало река Гильменд: смотрите на карте
Несмотря на достигнутые договоренности, в последние несколько десятилетий река несколько раз становилась предметом споров между двумя странами.
Однако очевиден тот факт, что иранские власти не учли влияние изменения климата и длительные засухи в регионе.
- Иран утверждает, что получает всего около 4% от общего количества воды, согласованного еще по договору 1973 года. Соглашение требовало от Афганистана предоставлять Ирану в среднем 22 кубометра воды в секунду в год, а еще 4 кубометра – как жест доброй воли.
- Неспособность талибов справиться с хранением несвоевременного подъема воды привела к тому, что зимой в Иран поступали необычно высокие объемы воды.
При обычных обстоятельствах в определенные зимние месяцы Иран мог получать в три раза больше воды, чем предусмотрено 26 кубометров в секунду. Однако следует учитывать, что эти цифры зависели от "нормального водного года", как указано в договоре, а этот год не был нормальным для Афганистана.
Страна сталкивается с экстремальными засушливыми условиями и истощением водных ресурсов. Один из афганских фермеров Мохаммад Нур в комментарии 24 Канала пожаловался, что они изо всех сил пытаются получить воду для орошения своих посевов, что приводит к снижению урожайности.
"Сейчас мы также используем подземные колодцы, но уровень грунтовых вод с каждым годом снижается. Как мы можем посылать воду нашим соседям?", – логически замечает мужчина.
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Что говорят в Иране и стоит ли ждать обострения
В Иране традиционно играют в "сильнейшего брата". В Тегеране часто угрожают Афганистану и все же никогда не решались открыто вступать в затяжные стычки, особенно вооруженные.
Само нежелание Ирана рассматривать климатические вопросы привело к эскалации конфликта. В своем заявлении иранское правительство назвало причины засухи "противоречивыми и некорректными".
Отношения между Ираном и Талибаном, конечно же, непростые, но до глобального конфликта дело не дойдет. В первую очередь потому, что никому эта война сейчас там не нужна.
В то же время, в так называемом "министерстве" внутренних дел Талибана уже призывали к диалогу и заявили, что "поиск оправданий для войны не отвечает интересам ни одной из сторон".
Политические отношения Талибана с Ираном ненадолго улучшились в последние месяцы, когда в феврале иранцы передали посольство бывшего афганского правительства. Однако "водный конфликт", похоже, перечеркнул любую политическую доброжелательность между обеими странами.
Изменение климата только усугубит ситуацию. Доступ к воде в будущем будет вызывать еще немало столкновений, что повлияет на стабильность власти с обеих сторон границы.
В то же время утверждение некоторых экспертов, что вовлечение Ирана во внезапный конфликт против талибов может как-то серьезно отвлечь Тегеран от его военного сотрудничества с Россией, откровенно ошибочно. Пока эта схватка, сравнимая с дракой в песочнице, не имеет оснований как-то существенно повлиять на способности Ирана или изменить его приоритеты в отношении войны против Украины.