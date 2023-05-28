Талибан и Иран в субботу, 27 мая, обменялись массированными перестрелками на границе Исламской Республики с Афганистаном. В результате стрельбы погибли и были ранены военнослужащие.

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Во время конфликта используется тяжелое вооружение

Иранское государственное информационное агентство IRNA процитировало заместителя начальника полиции страны генерала Касема Резаи, обвинившего талибов в открытии огня в субботу утром на границе между иранской провинцией Систан и Белуджистан и афганской провинцией Нимроз.

Агентство IRNA заявило, что Иран нанес "большие жертвы и серьезные разрушения".

Представитель Министерства внутренних дел Афганистана Абдул Нафи Такор обвинил Иран в том, что он первым открыл огонь, с точки зрения Талибана. По словам Такора, в результате перестрелки погибли по два человека, по одному из каждой страны, а другие были ранены. Он описал ситуацию как такую, которая сейчас находится под контролем.

Стрельба между Талибаном и Ираном: смотрите видео

IRNA, ссылаясь на иранскую полицию, сообщила, что погибли два пограничника. Однако это число может быть больше. Полуофициальная англоязычная газета Tehran Times сообщила, что в результате боя погибли трое иранских пограничников.

Агентство IRNA сообщило, что пограничный переход Милак с Афганистаном, который является основным торговым маршрутом, был закрыт до последующих сообщений из-за перестрелки.

Исламский эмират Афганистан считает диалог разумным путем решения любой проблемы,

– заявил представитель Министерства обороны Афганистана.

"Оправдание войны и негативных действий не отвечает интересам ни одной из сторон", – добавил он.

Правозащитная группа HalVash, освещающая проблемы белуджи в преимущественно суннитской провинции Систан и Белуджистан, цитирует местных жителей, утверждающих, что боевые действия происходили вблизи района Канг в Нимрозе.

Боевые действия происходили вблизи района Канг в Нимрозе: карта

На видео, размещенных в сети, якобы из этого района, был слышен треск пулеметных очередей вдали. Позже HalVash опубликовал изображения, похожие на остатки минометной мины, заявив, что "используется тяжелое вооружение и минометы".

Позже на видео из HalVash было показано, как иранские войска стреляют из миномета, а также как талибы стреляют из пулеметов американского производства по иранскому пограничному залогу. Другие бойцы Талибана передвигались на бронетехнике, вероятно, оставленной силами НАТО.

Иран пообещал не оставить атаку талибов без ответа.

Пограничные войска Исламской Республики Иран будут решительно реагировать на любое нарушение границы и агрессию, и нынешние власти Афганистана должны понести ответственность за свои безрассудные действия, противоречащие международным принципам,

– цитирует агентство IRNA начальника иранской полиции.

Один из лидеров Талибана Абдулхамид Хорасани в видеообращении предупредил, что группировка будет воевать против иранцев "с большей страстью", чем против сил США.

"Мы скоро завоюем Иран, если лидеры Талибана дадут зеленый свет джихаду", – сказал он в обращении.

Обращение Абдулхамида Хорасани: смотрите видео

Важно отметить, что Хорасани не занимает официальных должностей и не выражает точку зрения Кабула. СМИ пишут о том, что несколько дней назад он покинул пост главы одного из районов провинции Пактика (она граничит с Пакистаном, но не с Ираном).

Что привело к напряжению между Талибаном и Ираном

Столкновение произошло после того, как президент Ирана Ибрагим Раиси в начале этого месяца предупредил талибов не нарушать права Ирана на воду в реке Гильменд. Замечания Раиси были одними из самых жестких в контексте долгосрочных беспокойств по поводу водных ресурсов в Иране.

Иран обвиняет Талибан в нарушении договора 1973 года, что якобы ограничили поток воды из реки Гильменд в иранские восточные районы. Талибы отвергли эти обвинения и открыли огонь по контрольно-пропускному пункту Сасоли.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, засуха – проблема в Иране уже около 30 лет. За последнее десятилетие ситуация усугубилась. Иранская метеорологическая организация заявляет, что 97% территории страны сейчас ощущают определенный уровень засухи.

Талибан захватил Афганистан в августе 2021 года, когда войска США и НАТО покинули страну после 20 лет войны. С тех пор Афганистан стал самой репрессивной страной в мире в отношении женщин и девушек, лишив их практически всех основных прав, согласно данным ООН, голод остается постоянным.

Хотя Иран прямо не признает правительство Талибана, оно поддерживает отношения с новыми правителями Афганистана. Тегеран также призвал талибов разрешить женщинам и девушкам ходить в школу.

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Талибана Амир Хан Муттаки 27 мая встретился с иранским послом в Афганистане, чтобы обсудить права на воду в реке Гильменд.

Агентство IRNA подтвердило факт встречи, заявив, что "вопросы между двумя странами будут лучше решаться путем диалога".