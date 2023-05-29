Это уже третье столкновение, которое происходит на границе. Об этом 24 Каналу рассказал главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах.

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Борьба за ресурсы

Граница между Ираном и Афганистаном составляет 945 километров. Он проходит через города с рекой Гильменд. Существует соглашение, согласно которому вода распределяется между двумя странами, есть небольшая плотина. Распределяет эту воду в основном Кабул, Афганистан. В этом году уровень воды упал, и начались разногласия о долях воды у каждого из них.

Афганистан не отказывается от предварительных договоренностей, но из-за того, что уровень воды понизился, не позволяет Ирану брать столько, сколько обычно.

Иранцы не поверили и попросили доступ своих специалистов, чтобы они зашли и проверили. Однако Афганистан отказал,

– отметил журналист.

На фоне всего этого началась небольшая стрельба. Были использованы и минометы, и артиллерия. Утром 29 мая стало известно, что представители пограничных служб двух стран – талибы и иранцы – договорились о временном перемирии. Они будут расследовать инцидент. Этот вопрос не носит политический характер, это вопрос борьбы за ресурсы.

"Афганистан не объявил войну Ирану. То, что стороны встретились, бой с утра был прекращен и начали обсуждать, как не допускать этого, свидетельствует о том, что это борьба за ресурсы. Но дальше будем наблюдать", – отметил Фараджаллах.

Талибы привыкли воевать

Командиры Талибана заявляют, что готовы захватить Иран. Эти угрозы пусты. Дело в том, что талибские лидеры возвращают Афганистан в далекое и темное время – лишили девушек права учиться, закрыли медиа и так далее. Они запретили все, что можно.

"Нужно о чем-то заявлять, чтобы удерживать власть. Надо кому-то "объявить войну". То туркменам, то ИГИЛу, то еще кому-то. Все понимают, что шииты – это основная угроза. Конечно, у них (талибов – 24 Канал) нет ни ресурсов, ни желания, ни возможностей", – констатировал Фараджаллах.

Но диктаторские режимы и террористические организации активно используют такой подход, чтобы мобилизовать внутреннюю обстановку у народа и удерживать свою власть.

Кроме того, они пытаются привлечь внимание международного сообщества, чтобы им помогли. Но все понимают, что талибы нам не союзники. Они не разделяют никаких демократических ценностей,

– акцентировал редактор портала "Украина по-арабски".

Фараджаллах заверил, что в случае реального вторжения талибы вряд ли одержали бы победу против иранских войск. Более того, афганских лидеров активно вербуют, чтобы они работали на Иран.

"Талибы просто привыкли воевать, неважно с кем, потому что ничего другого делать не умеют", – подытожил журналист.

Что известно о схватке