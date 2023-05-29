Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Відповідне рішення підтримали 328 народних депутатів.

Зверніть увагу Москва – у підвішеному стані: чому Ірану невигідно передавати Росії технології "Шахедів"

Що передбачає законопроєкт

Внесений напередодні президентом Володимиром Зеленським законопроєкт передбачає наступні обмеження проти Ірану:

повну заборону торгівельних операцій, які підпадають під дію українського законодавства про постачання продукції військового або подвійного призначення;

повне припинення транзиту товарів, перевезень та польотів через територію України;

зупинення виконання фінансових та економічних зобов'язань на користь резидентів Ірану;

запобігання виведення капіталу іранських резидентів за межі України;

заборону на передання технологій та прав на інтелектуальну власність;

заборона інвестицій в Іран.

Іран – співучасник війни проти України

З літа 2022 року Іран надає військову підтримку країні-терористу для ведення війни проти України. З вересня минулого року росіяни для ударів по Україні використовують дрони-камікадзе "Шахед", придбані в Ірану. Також на тимчасово окуповані українські території прибували іранські інструктори, які навчали окупантів.

В Ірані звинувачують Україну в нібито "антиукраїнській пропаганді" з боку нашого керівництва. І це в той час, як ледь не щоночі десятки іранських дронів атакують нашу країну. До прикладу, тільки уночі 28 травня росіяни запустили 59 "Шахедів", що у ЗСУ пояснювали ймовірною новою партією дронів, яку передав Іран. Силам ППО вдалося знищити 58 безпілотників, але 1 дрон влучив у промисловий об'єкт на Житомирщині, пошкодивши десятки будинків, медичний заклад та освітню установу.

Ще 35 дронів росіян запустили уночі 29 травня. 29 цілей збили сили ППО.