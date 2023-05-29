Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, сумнівно, що Росія таки зможе отримати ліцензію та технологію на виробництво іранських дронів-камікадзе Shahed-136.

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Чому Ірану невигідно передавати ці технології Росії

Як наголосив Ступак, можливо, Росія хотіла б виробляти ці ударні дрони-камікадзе на своїй території. Однак сумнівно, що Іран погодиться на такий крок. Їм зовсім невигідно передавати такі технології Росії.

Іранцям не зовсім вигідно було б віддавати цю технологію Росії. Тоді у який спосіб росіяни були б залежні від іранців? Лише через технології? Набагато цікавіше тримати Росію в нестабільному стані. Тоді вони можуть підвищувати вартість зразка або ж цілої партії. А в обмін отримувати що завгодно – готівку, золото, авіацію тощо,

– зауважив Ступак.

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В теперішніх умовах Іран має значно більше важелів впливу на Росію. Тому сумнівно, що там погодяться передати такі технології Москві.

Зауважте! Упродовж травня росіяни активізували удари іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 по Україні. До прикладу, в ніч на 28 травня окупанти запустили 59 "Шахедів".

Атаки іранськими дронами-камікадзе по Україні: коротко