Про це 24 Каналу розповів колишній співробітник СБУ, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак. За його словами, сумнівно, що Росія таки зможе отримати ліцензію та технологію на виробництво іранських дронів-камікадзе Shahed-136.
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Чому Ірану невигідно передавати ці технології Росії
Як наголосив Ступак, можливо, Росія хотіла б виробляти ці ударні дрони-камікадзе на своїй території. Однак сумнівно, що Іран погодиться на такий крок. Їм зовсім невигідно передавати такі технології Росії.
Іранцям не зовсім вигідно було б віддавати цю технологію Росії. Тоді у який спосіб росіяни були б залежні від іранців? Лише через технології? Набагато цікавіше тримати Росію в нестабільному стані. Тоді вони можуть підвищувати вартість зразка або ж цілої партії. А в обмін отримувати що завгодно – готівку, золото, авіацію тощо,
– зауважив Ступак.
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В теперішніх умовах Іран має значно більше важелів впливу на Росію. Тому сумнівно, що там погодяться передати такі технології Москві.
Атаки іранськими дронами-камікадзе по Україні: коротко
- Росія закуповує в Ірану тамтешні дрони-камікадзе Shahed-136. Атаки цими безпілотниками почали восени 2022 року. Відомо, що окупанти закуповують їх партіями.
- 28 травня відбулася наймасштабніша атака іранськими дронами-камікадзе. Все, що відомо про масовану атаку безпілотників, – читайте в матеріалі 24 Каналу.
- Військовий експерт Роман Світан припустив, чому Іран так активно постачає Росії дрони-камікадзе.
- В нещодавній атаці, яка відбулася в ніч на 29 травня, російські окупанти використали і крилаті ракети, і дрони-камікадзе. Відомо, що вони запустили до 40 ракет X-101/X-555 та орієнтовно 35 іранських "Шахедів" з двох напрямках. Українські військові збили більшість з цих повітряних цілей.