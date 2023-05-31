Это 24 Каналу отметил военный эксперт, офицер армии обороны Израиля Игаль Левин. Вместе с тем он пояснил, какие процессы могут быть на пользу Украины.
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Примитивный дрон
Любое санкционное давление на страны-соратники России будет на пользу Украине, отмечает Левин. Например, это может повлиять на изготовление баллистических ракет, где требуются сложные компоненты. Авиацию и флот, где они тоже нужны. Но на производство иранских дронов "Shahed" – нет. Можно уменьшить их количество, но полностью остановить процесс производства невозможно.
Это расходный материал, дешевый дрон. Должен весь Иран разрушиться, чтобы это остановить,
– отметил военный эксперт.
Впрочем, возвращаясь к процессам, которые будут на пользу Украине, Игаль Левин вспомнил стычку талибов на границе с Ираном. Это может отвлечь внимание иранцев от других задач.
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Почему Россия атакует Украину дронами: основные новости
- Последние массированные удары по Украине и в частности по Киеву Россия осуществляла с помощью дронов. Это может свидетельствовать о том, что страна-террорист сумела наладить стабильную цепочку поставки из Ирана. Или значительным уменьшением запасов крылатых ракет.
- Кроме дронов "Shahed" Россия запускала по Украине 16 мая беспилотники SuperCam. Это мощные разведывательные дроны. Их россияне производят из компонентов других государств. Такие БПЛА страна-агрессор использует с первых дней полномасштабного вторжения, но раньше оккупанты имели их в ограниченном количестве.
- Зато и в Украине готовят наземные ударные дроны-камикадзе. Их испытания прошли успешно.