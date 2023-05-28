Спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, что россияне управляют иранскими дронами через спутник, а потому они могут изменять маршрут. Такими действиями оккупанты пытаются ввести в заблуждение украинских защитников.

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В чем специфика "Шахедов"

Игнат подчеркнул, что россияне запускают дроны-камикадзе с привычных направлений – севера и юга. Первое направление – аэродром "Сеща" в Брянской области, второе – Краснодарский край и восточное побережье Азовского моря. Однако в их маршрутах существует определенная специфика.

Спикер объяснил, что "Шахеды" летят группами – сначала они разлетаются партиями, а затем каждый БПЛА имеет свой маршрут.

Каждый БПЛА имеет GPS-навигацию, управляется через спутник, таким образом он может летать даже по кругу, и за определенное время нанести удар. Противник пытается запутать, ввести в заблуждение нашу противовоздушную оборону, использует рельеф местности, чтобы исчезать с радаров,

– подчеркнул Игнат.

Кроме того, представитель Воздушных сил заявил, что такие БПЛА, как "Шахед", и крылатые ракеты направлены на то, чтобы преодолевать системы и средства ПВО и наносить удары. Однако украинские защитники с каждым днем улучшают свои навыки, а потому – у врага меньше попаданий. Вместе с тем Игнат подчеркнул, что украинским защитникам нужно иметь больше средств, чтобы получать 100% результат.

В настоящее время враг постоянно атакует территорию Украины ночью. Поэтому приходится использовать зенитные управляемые ракеты, имеющие большую зону поражения. Мобильные системы ПВО имеют меньшую эффективность работы, поскольку ночью им труднее поразить цель. По словам Игната, Воздушным силам приходится использовать авиацию, чтобы перехватить и ликвидировать цели.

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