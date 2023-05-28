Оккупанты атаковали территорию Украины ночью 28 мая. Воздушная тревога продолжалась около 5 часов.

Важно Летело больше дронов от начала вторжения: все о ночной атаке на Киев 28 мая

Житомирскую область атаковали дронами

Мэр Сергей Сухомлин сообщил, что один из дронов попал на Житомирскую область. Пострадавших нет – за помощью к врачам не обращались.

К сожалению, зафиксированы некоторые разрушения. Детали Сухомлин сообщать не стал, но пообещал рассказать их позже.

Около пяти часов продолжалась тревога. Житомир без жертв. Есть повреждения. Детали позже. Держимся,

– обратился мэр города к украинцам.

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко подтвердил, что зафиксировали попадание в инфраструктурный объект. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Ранее в сети сообщалось, что во время воздушной тревоги в Житомирской области слышали громкие взрывы. Пока официально не сообщали, была ли то работа систем ПВО.

Массированная атака "Шахедами" 28 мая: что известно