Оккупанты атаковали территорию Украины ночью 28 мая. Воздушная тревога продолжалась около 5 часов.
Важно Летело больше дронов от начала вторжения: все о ночной атаке на Киев 28 мая
Житомирскую область атаковали дронами
Мэр Сергей Сухомлин сообщил, что один из дронов попал на Житомирскую область. Пострадавших нет – за помощью к врачам не обращались.
К сожалению, зафиксированы некоторые разрушения. Детали Сухомлин сообщать не стал, но пообещал рассказать их позже.
Около пяти часов продолжалась тревога. Житомир без жертв. Есть повреждения. Детали позже. Держимся,
– обратился мэр города к украинцам.
Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко подтвердил, что зафиксировали попадание в инфраструктурный объект. К счастью, жертв и пострадавших нет.
Ранее в сети сообщалось, что во время воздушной тревоги в Житомирской области слышали громкие взрывы. Пока официально не сообщали, была ли то работа систем ПВО.
Массированная атака "Шахедами" 28 мая: что известно
- В ночь на 28 мая воздушная тревога охватила Украину. Сначала сирены прозвучали на Юге Украины, а затем распространились на другие регионы. Известно, что "Шахеды" запускали по разным направлениям.
- Утром Воздушные Силы сообщили, что ночью россияне выпустили рекордное количество дронов – 54 "Шахеда". Украинские защитники неба уничтожили 52 вражеских БПЛА. Также в воздушных силах уточнили, что ночью 28 мая враг атаковал с северного направления – Брянская область, и южного – Краснодарский край.
- Во время атаки россияне нацелились на военные объекты и критическую инфраструктуру в центральных областях Украины, в частности, на Киевскую область. Большинство ударных дронов уничтожили в зоне ответственности воздушного командования "Центр".
- К сожалению, украинцы пострадали от обломков сбитых дронов. В Киеве зафиксировали пожар в Печерском районе – возгорание произошло на крыше дома после падения обломка. Еще один пожар был зафиксирован в том же районе на крыше многоэтажки.
- В Киевской области во время атаки пострадали три человека. К сожалению, есть погибший – 41-летний мужчина.