Окупанти атакували територію України уночі 28 травня. Повітряна тривога тривала близько 5 годин.

Важливо Летіло найбільше дронів від початку вторгнення: все про нічну атаку на Київ 28 травня

Житомирщину атакували дронами

Міський голова Сергій Сухомлин повідомив, що один із дронів влучив на Житомирщині. Наразі постраждалих немає – за допомогою до лікарів не зверталися.

На жаль, зафіксовано деякі руйнування. Деталей Сухомлин повідомляти не став, але пообіцяв розповісти їх пізніше.

Близько пʼяти годин тривала тривога. Житомир без жертв. Є пошкодження. Згодом деталі. Тримаємось,

– звернувся мер міста до українців.

Раніше у мережі повідомляли, що під час повітряної тривоги на Житомирщині чули гучні вибухи. Наразі офіційно не повідомляли, чи то була робота систем ППО.