Про це повідомляють місцеві телеграм-канали, інформує 24 Канал. Чи була це робота ППО – поки офіційно невідомо.

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У Житомирі чули вибухи

Так, повітряна тривога вночі почала лунати у Києві та декількох регіонах. Під час сирени вибухи було чутно у Житомирі.

За попередньою інформацією, працювала ППО.

Наразі очікуємо офіційну інформацію від місцевої влади.

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