Про це повідомила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал. За її словами, терористи намагалися максимально обійти південну ППО.

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Як розповіла Гуменюк, окупанти намагалися обійти південну ППО, тому вони обходили в основному тимчасово окупованими територіями і потім розосереджувалися по Україні.

Те, що вони намагаються обходити Південь, – це пошук нової тактики. Вони тяжіють до русла річок, щоб приховувати напрямки руху "Шахедів",

– наголосила вона.

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