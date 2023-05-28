Однак експерти наразі не підтвердили цю інформацію. Про це повідомив речник КМВА Михайло Шаманов в ефірі національного телемарафону, інформує 24 Канал.

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Чи був землетрус у Києві

За словами Шаманова, відповідні служби мають вже згодом з’ясувати, чи справді був землетрус у столиці.

Я бачив у телеграмі, що кияни відчули поштовхи. Однак про це мають казати лише експерти,

– наголосив речник КМВА.

Водночас зауважимо, що Головний центр спеціального контролю, який здійснює сейсмічний моніторинг, про підземні поштовхи у Києві наразі не повідомляв.

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