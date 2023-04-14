Епіцентр землетрусу був розташований на відстані 6 кілометрів на схід від міста Іршава, на глибині 7 кілометрів.

Раніше Стихійне явище підібралося до України: у Карпатах стався землетрус

Сейсмологи зафіксували землетрус о 04:54. За класифікацією, він відноситься до ледве відчутних. Коливання відчували лише окремі люди, що були в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Попередні землетруси

Раніше у Закарпатській області теж стався землетрус. 5 квітня його епіцентр зафіксували неподалік міста Мукачево.