Однак цей землетрус не був надто потужним. Його магнітуда сягала лише 2,5 за шкалою Ріхтера.

Цікаво "Потойбічні" звуки в Одесі: сейсмолог пояснив, що чули українці в небі насправді

Землетрус відбувся поблизу Яремче

Як поділилися у Головному центрі спеціального контролю, стихійне явище відбулося на глибині 6 кілометрів, а його джерело розташовувалося за 10 кілометрів захід від міста Яремче.

За класифікацією землетрус відноситься до "невідчутних". Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей, струси землі виявляються і реєструються тільки сейсмографами,

– підкреслили фахівці.

Також вони поділилися, що такі землетруси в Україні, на території Івано-Франківської області, реєстрували й раніше. Так, наприклад, останній землетрус магнітудою 2,4 був зафіксований 22 грудня 2022 року. Тоді він сколихнув Надвірнянський район області.

Однак також сейсмологи закликали реагувати на поштовхи землі та залишати відповідні повідомлення за посиланням. Це, зокрема, допоможе їм в уточненні енергетичних параметрів стихійного явища.



Де відбувся землетрус / Дані Головного центру спеціального контролю

Не перший землетрус в Україні у 2023 році

Хоч на Івано-Франківщині цей землетрус був першим у поточному році, однак у державі з січня уже фіксували коливання землі. Так, зовсім нещодавно, зранку 5 квітня, стихійне явище зафіксували у сусідній області.

Його епіцентр знаходився неподалік міста Мукачево, що у Закарпатській області. Тоді його магнітуда також не була суттєвою – 2,2 за шкалою Ріхтера. Поштовхи ж відчувались на глибині 3 кілометрів.

Як зрозуміло з наведених даних Головного центру спеціального контролю, землетрус не ніс жодної загрози для населення.

Зверніть увагу! Сейсмолог НАН Олександр Кендзера раніше пояснював, що землетруси відбуваються на всій планеті. Їх варто очікувати й надалі. Однак Україна перебуває у менш небезпечних умовах, аніж Туреччина, де стихійне явище у 2023 році призвело до катастрофічних наслідків.