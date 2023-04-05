Землетрус зафіксували близько 11:40. Головний центр спеціального контролю інформує, що епіцентр був на південь від Мукачева.

До речі Румунію сколихнув сильний землетрус: чи є загроза для України

Магнітуду оцінили у 2,2 бала за шкалою Ріхтера. Поштовхи відчувались на глибині 3 кілометри.

Чи була загроза для людей

За розрахунками землетрус не несе загрози для населення. Його класифікують як невідчутний.

До речі, останній землетрус з цього району був зареєстрований 27 лютого 2023 року з магнітудою 3,3. Він так само був невідчутним, тобто людям не загрожував. Землетрус відчувався всередині будівель, але під відкритим небом – ні.

Раніше землетрус відчули у понад 15 населених пунктах Закарпаття. Епіцентр зареєстрували в районі міста Іршава 3 січня 2023 року з магнітудою 3,8 на глибині 6 кілометрів.

Зверніть увагу! Людей, які відчули землетрус, закликають залишити повідомлення за посиланням. Це допоможе спеціалістам в уточненні енергетичних параметрів землетрусу.

До слова, сейсмолог НАН Олександр Кендзера пояснював, що землетруси відбуваються на всій планеті. Вони були та будуть. Проте Україна перебуває у менш небезпечних умовах, аніж Туреччина.